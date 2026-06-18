مونديال 2026: غوستو يُطمئن بشأن حالته البدنية قبل مواجهة العراق

أكّد المدافع الفرنسي مالو غوستو أن حالته البدنية مطمئنة بعد تعرضه لكدمة في قدمه اليمنى خلال التدريب، الأربعاء، قبل أربعة أيام من مواجهة العراق في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال لاعب تشلسي الإنجليزي في مؤتمر صحافي، الخميس: «كل شيء على ما يرام، تعرضت فقط لتدخل بسيط من لوكاس (دينيي). سأخضع للعلاج اليوم. لديّ مجرد كدمة صغيرة، ومن المفترض أن يكون كل شيء بخير».

ولم يُخفِ اللاعب السابق لليون الذي يُعد بديلاً لجول كونديه، طموحه في قلب المعادلة في مركز الظهير الأيمن حيث يتنافسان.

وأضاف: «هناك منافسة في جميع المراكز، وهذا أمر مهم. لدينا مجموعة ذات جودة عالية جداً. أعلم أن جول يبدأ أساسياً. أنا هنا أيضاً للعب، وقد جئت من أجل ذلك. المدرب سيتخذ قراراته. سأكون جاهزاً وسأبذل كل ما لديّ من أجل القميص بمجرد دخولي أرض الملعب».

وبعد الفوز على السنغال 3 – 1، الثلاثاء، في الجولة الأولى، سيواجه «الزرق» منتخب العراق، الاثنين، في فيلادلفيا ضمن المجموعة التاسعة التي تضم النرويج أيضاً.