كأس العالم 2026: استبعاد الهولندي تيمبر من مباراة السويد بسبب ارتجاج في المخ

أعلن المنتخب الهولندي، اليوم الخميس، غياب لاعب خط الوسط كوينتن تيمبر عن مواجهة السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وأكد مسؤولو المنتخب الوطني أن تيمبر (25 عاماً)، تعرض لارتجاج خفيف في المخ إثر احتكاك وقع خلال تدريبات اليوم.

وفحص الطاقم الطبي اللاعب فور وقوع الحادث وقرر أنه لن يكون جاهزاً للعب.

وقال زميله في الفريق تيون كوبمينرز لوسائل الإعلام الهولندية: «في اللحظة التي حصل فيها كوينتن على الكرة، ركضت إلى العمق. أراد أن يمررها لي، ثم وقع الحادث. لم يكن اصطداماً شديداً للغاية، حسب ما فهمت، لكن عليك توخي الحذر».

وكان تيمبر، الذي احتفل بعيد ميلاده 25 يوم الأربعاء، شارك بديلاً في التعادل 2 - 2 أمام اليابان في مستهل مشوار هولندا في البطولة. وكان شقيقه التوأم، يورين، قد اضطر بالفعل إلى الغياب عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ.

وبعد أن انضم المدافع إلى معسكر المنتخب الهولندي متأخراً عقب هزيمة آرسنال أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اضطر إلى الانسحاب من التشكيلة قبل وقت قصير من مواجهة أوزبكستان ودياً في نيويورك.