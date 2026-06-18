دورة برلين: ريباكينا تودع مبكراً على يد الفلبينية إيالا

تعرضت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالمياً، لخروج مبكراً للمرة الثانية على التوالي، بعدما ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس، بالخسارة أمام الفلبينية ألكساندرا إيالا الخميس.
وخسرت ريباكينا، بمجموعتين نظيفتين في دور الـ16 بألمانيا، بعدما كانت قد خسرت الأسبوع الماضي في دور الثمانية من بطولة كوينز كلاب، أمام المصنفة الثالثة البريطانية كاتي بولتر.
ووضعت إيالا، المصنفة 35 عالمياً، ضغطاً كبيراً على منافستها الكازاخستانية، ففازت بالمجموعة الأولى ثم تقدمت بنتيجة 5 - 3 في المجموعة الثانية.
وحافظت ريباكينا على إرسالها لتصبح النتيجة 5 – 4، لكن بعد أن كانت متقدمة 30 - 15 على إرسال اللاعبة الفلبينية (21 عاماً)، خسرت النقاط الثلاث التالية لتختتم يوماً كارثياً.