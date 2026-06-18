ليفربول يتعاقد مع مونيوز مهاجم إسبانيا قادماً من أوساسونا

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الإسباني بيكتور مونيوز بعقد طويل الأمد قادماً من أوساسونا، ليكون أولى صفقات الفريق منذ تولي أندوني إيراولا مسؤولية تدريب النادي في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول دفع 40 مليون يورو (45.85 مليون دولار) لتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد مونيوز (22 عاماً) الذي وقع على عقد يمتد لستة مواسم.

وأوضح ليفربول في بيان أن اللاعب، الذي يشارك حالياً في نهائيات كأس العالم، خضع للفحص الطبي في مقر إقامة المنتخب الإسباني في ولاية تينيسي حيث وقع على عقود انضمامه للفريق.

وقال ليفربول: «مونيوز هو الصفقة الثانية للفريق استعداداً لموسم 2026-2027، بعد الاتفاق على ضم (قلب الدفاع) جيريمي جاكيه في وقت سابق من هذا العام».

وسجل مونيوز لاعب ريال مدريد السابق، ستة أهداف خلال 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني مع أوساسونا الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب مسيرته الدولية في مارس (آذار) الماضي، عندما سجل هدفاً في شباك صربيا خلال مباراة ودية.

وتلتقي إسبانيا، التي تعادلت 1-1 مع الرأس الأخضر في مباراتها الأولى بالمجموعة الثامنة بكأس العالم، مع السعودية يوم الأحد المقبل.