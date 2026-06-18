مندش لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لحجز مقعد في الدور الثاني

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن «الأخضر» يسعى إلى تقديم أفضل مستوياته في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.
وقال مندش في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن المنتخب السعودي قدم أداءً مميزاً أمام الأوروغواي، التي تُعد من أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين يتطلعون إلى مواصلة الظهور القوي خلال مواجهتي إسبانيا والرأس الأخضر.
️ | سلطان مندش لاعب #المنتخب_السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط»:- جاهزون للمباراة القادمة، وخرجنا بنقطة ثمينة أمام الأوروغواي، وطموحنا التأهل وبإذن الله نحقق الفوز في المواجهتين القادمتين. #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZHohG9MONr
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 18, 2026
وأضاف: «الحصول على نقطة من مواجهة الأوروغواي أفضل من الخروج دون نقاط، وستمنحنا دفعة معنوية قبل المباراتين المقبلتين».
وعن الاستعداد لمواجهة إسبانيا المقررة الأحد المقبل، قال مندش: «نحن جاهزون لهذه المباراة، وخرجنا بنقطة مهمة أمام الأوروغواي، ونطمح إلى التأهل من خلال تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين وإسعاد الجماهير السعودية».