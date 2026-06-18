كأس العالم 2026: شرطة كانساس تلاحق مشتبهاً به في حوادث إطلاق نار

لا تزال الشرطة تبحث يوم الخميس عن رجل يُشتبه في تنفيذه سلسلة من حوادث إطلاق النار على الطرق السريعة في كانساس سيتي، من بينها هجوم استهدف سائق سيارة أوبر كان ينقل مشجعين إلى مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم لكرة القدم فجر يوم الأربعاء.

ووقعت حوادث إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، خلال فترة امتدت لنحو 30 دقيقة على الطريقين السريعين (إنترستيت 670) و(إنترستيت 70)، فيما كانت الشرطة تستجيب لعدة بلاغات في مواقع مختلفة في أنحاء المدينة.

وقالت مجموعة من المشجعين الأرجنتينيين لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية إنهم تعرضوا لإطلاق نار أثناء استقلالهم سيارة أوبر في طريقهم إلى المباراة.

وقال أحد المشجعين: «كانت السيارة تسير، ثم مرت سيارة أخرى وأطلقت النار عليها مرتين».

وأضاف الراكب أن السائق أوقف السيارة بعد ذلك، ولاحظوا أنه أصيب بجروح.

وقال: «ضغط على المكابح، ورأيت ساقه، كان بها أثر (لطلقة نارية). اتصلنا بالشرطة. كان الأمر مروعاً».

وقالت السلطات إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الهجوم كان مرتبطاً بالمباراة، أو بالبطولة.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به على أنه أوسكار سانشيز-مونيوز، البالغ من العمر 22 عاماً، محذرة من أنه ينبغي اعتباره مسلحاً وخطيراً.

وتعقبت عناصر الشرطة المشتبه به إلى منزل في مدينة إنديبندنس بولاية ميسوري القريبة بعد وقت قصير من حوادث إطلاق النار، ما أدى إلى مواجهة، وحصار للمكان.

وبعد اندلاع حريق داخل العقار أثناء المواجهة، لم تجد الشرطة أي شخص عندما دخلت إلى المنزل.

وقالت ستايسي غريفز رئيسة شرطة كانساس سيتي، خلال مؤتمر صحافي: «نحن على مقربة شديدة من تعقب هذا الشخص، ونريد التأكد من القبض عليه في أسرع وقت ممكن».

وجاءت هذه الحوادث بعد 10 أيام من إصابة تسعة أشخاص بجروح غير خطيرة في حادث إطلاق نار وقع على بعد أربعة أميال من معسكر منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم في كانساس سيتي.