مولر يطالب جماهير ألمانيا بالتواضع بشأن فرص الفريق في الفوز بكأس العالم

طالب نجم منتخب ألمانيا السابق توماس مولر جماهير بلاده بالتواضع بشأن حظوظ المنتخب الوطني في الفوز بكأس العالم 2026.

وقال مولر، الفائز بكأس العالم 2014، خلال فعالية أقيمت في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في نيويورك أمس الأربعاء: «بالطبع نحن دولة نحب كرة القدم، والتوقعات في ألمانيا عالية، ولكن لا داعي أن نتوقع أن نفوز باللقب منذ أول مباراة لنهاية البطولة».

وأضاف: «لكن هذا هو الانطباع العام للناس عندما يتحدثون عن البطولة في ألمانيا».

وافتتح منتخب ألمانيا مشواره بفوز كاسح على كوراساو بنتيجة 7-1، وسيلعب ضد كوت ديفوار يوم السبت.

وقال مولر: «يجب أن نمنح أنفسنا فرصة للتطور خلال دور المجموعات ثم نهتم بتقييم الأداء وليس النتائج فقط».

وشدد: «يجب أن نركز بشكل أقل على التفكير في المباراة النهائية، وإدراك أنه أمامنا مشوار طويل، وعلينا أن نعمل المطلوب منا».

وختم تصريحاته بالقول: «إذا اضطررت لإجراء مقارنة، فسأقول أننا حالياً أقرب لمستوانا في مونديال 2010 عندما كنا من أقوى المرشحين للفوز باللقب».

وأنهى منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم 2010 محتلاً المركز الثالث واعتزل توماس مولر اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024، وبعدها بعام رحل عن ناديه بايرن ميونيخ الألماني بعد مسيرة حافلة من الإنجازات لينتقل إلى فانكوفر وايتكابس الكندي.