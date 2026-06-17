«يويفا» يرفض استراحات شرب المياه الإلزامية في كأس العالم

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فرض فترات استراحة لشرب المياه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن قال معارضون إن هذه التوقفات في كأس العالم تؤثر على إيقاع المباريات وتستخدم من قبل المدربين لإجراء تعديلات تكتيكية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن جميع مباريات كأس العالم في أميركا الشمالية يجب أن تتضمن استراحات لشرب المياه في منتصف الشوطين الأول والثاني، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين.

ولكن هذه التوقفات تحدث أيضاً في ملاعب مغطاة ومكيفة الهواء، ما دفع العديد من المحللين للقول إن الهدف منها جزئياً هو منح القنوات التلفزيونية وقتاً إضافياً لبث الإعلانات.

وذكر يويفا لشبكة «إيه آر دي» اليوم الأربعاء أن فترات التوقف لشرب المياه في دوري أبطال لن تحدث إلا عند وجود درجات حرارة مرتفعة جداً.

وكان رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بولينغهام سخر بالفعل من فكرة تطبيق هذه الاستراحات في بطولة يورو 2028 التي ستقام في الجزر البريطانية، نظراً لطبيعة الطقس المعروف ببرودته وكثرة الأمطار.

كما أكدت رابطة الدوري الألماني (بوندسليغا) أنه لا توجد خطط لتطبيق استراحات شرب المياه، إلا عند الضرورة بسبب الطقس الحار.

أما في الرياضات الأميركية، مثل دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فالمباريات مقسمة إلى أرباع، ما يمنح المعلنين وقتاً إضافياً للإعلانات.