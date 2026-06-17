أيمن حسين يهدي هدفه المونديالي للأسطورة الراحل أحمد راضي

أعرب أيمن حسين، نجم منتخب العراق، عن سعادته بتسجيل الهدف الوحيد لبلاده في الخسارة (1 - 4) أمام النرويج، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة التاسعة لكأس العالم 2026.
صرَّح أيمن حسين عبر قناة «بي إن سبورتس»، عقب اللقاء: «حظ أوفر لنا. قدمنا مباراة جيدة وشوطاً أول ممتازاً أمام فريق قوي وصعب».
وأضاف: «فخور بتسجيل أول هدف للعراق في كأس العالم بعد 40 عاماً، وأهديه لروح النجم الراحل أحمد راضي وجماهيرنا».
وختم أيمن حسين تصريحاته: «النتيجة لا تعكس مستوانا، خصوصاً في الشوط الأول، ولكن خسرنا بسبب أخطاء بسيطة وفارق الخبرات بين الفريقين».
وفي الجولة الثانية سيكون أسود الرافدين على موعد مع اختبار ثقيل أمام فرنسا، ثم يختتم الفريق مشواره في دور المجموعات أمام السنغال، وذلك يومي 23 و26 يونيو (حزيران) على التوالي.