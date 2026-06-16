توتنهام يضم الهولندي الدولي فان هيك من برايتون

توصل نادي توتنهام هوتسبير إلى اتفاق مع نادي برايتون لضم المدافع الهولندي، يان بول فان هيك، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار أميركي)، حسبما علمت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

وكان توتنهام قد سعى لضم قلب الدفاع فان هيك في وقت سابق هذا الشهر بعد موسم 2025 - 2026 الكارثي؛ حيث لم يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز إلا بعد الفوز على إيفرتون في الجولة الأخيرة.

وبعد رفض عرضين من توتنهام لضم اللاعب (25 عاماً)، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده الصيف المقبل، تم التوصل إلى اتفاق مع برايتون، وسينتقل فان هيك إلى شمال لندن في صفقة ثابتة بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن عمل مدرب توتنهام، روبرتو دي زيربي، مع فان هيك خلال موسمين في برايتون، ومنذ ذلك الحين برز قلب الدفاع المتميز بقدرته على بناء الهجمات من الخلف كواحد من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري الإنجليزي الممتاز.