النيوزيلندي باين يوقع لأوليمبيا بعد ضجة «المونديال»

أبرم المدافع النيوزيلندي تيم باين، الذي خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم، عقداً لمدة عام واحد مع نادي أوليمبيا في باراغواي، وفقاً لما أفاد به مصدر داخل النادي لـ«رويترز»، الثلاثاء. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» في وقت سابق أنه من المقرر أن ينضم باين إلى هذا النادي العريق في أميركا الجنوبية، عقب انتهاء مشاركة نيوزيلندا في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان أوليمبيا قد أثار التكهنات، يوم الاثنين، بنشره عبر «إنستغرام» صورة تضم علم نيوزيلندا ورمزاً تعبيرياً لعضلة الذراع، وذلك قبل دقائق من المباراة الافتتاحية لنيوزيلندا في المجموعة السابعة أمام إيران، التي انتهت بالتعادل 2-2. وأكد المصدر إتمام الصفقة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبرز مدافع ولنغتون فينكس على الصعيد العالمي بعدما أطلق أحد المؤثرين الأرجنتينيين حملة عبر مواقع التواصل، وصفه فيها «باللاعب الأقل شهرة في كأس العالم»، داعياً الجماهير إلى متابعته.

وقفز عدد متابعي باين على «إنستغرام» من أقل من 5 آلاف قبل الحملة إلى نحو 5.8 مليون، ليصبح صاحب الـ32 عاماً أحد أبرز المفاجآت اللافتة في البطولة. ويُعدّ أوليمبيا النادي الوحيد في باراغواي الذي توج بـ3 ألقاب في كأس ليبرتادوريس، وقد تأهل إلى دور 16 من كأس سود أميركانا، وضمن المشاركة في النسخة المقبلة من كأس ليبرتادوريس، بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي.