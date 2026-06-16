نيمار يعود إلى تدريبات البرازيل... ومشاركته في المباريات «مجهولة»

شارك المهاجم المخضرم للمنتخب البرازيلي نيمار لأول مرة في التدريبات مع السيليساو، الثلاثاء، في نيوجيرسي، في مؤشر إلى اقتراب عودته عقب تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى، تعرض لها في أواخر مايو (أيار) الماضي.

وأفاد الاتحاد البرازيلي أن أفضل هداف في تاريخ أبطال العالم 5 مرات (79 هدفاً) والبالغ 34 عاماً «تدرّب على أرضية مركز كولومبيا بارك»، في موريس تاون بولاية نيوجيرسي.

وبثّ الاتحاد، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لنيمار وهو يركض على أرضية الملعب، متدرباً بعيداً عن بقية المجموعة.

غير أن موعد عودة المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي إلى المباريات لا يزال غير محدد، في وقت استهلت فيه البرازيل مشوارها في المجموعة الثالثة بتعادل أمام المغرب (1-1) السبت في نيوجيرسي.

وسيواجه منتخب «السيليساو» بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره الهايتي، الجمعة، في فيلادلفيا، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة اسكوتلندا في 24 يونيو (حزيران) الحالي في ميامي.

وكان نيمار يخضع للعلاج منذ وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، لكنه خطا خطوة جديدة في مسار التعافي عندما ظهر وهو يجري في معسكر تدريبات البرازيل في نيوجيرسي.

ولم يعد أفضل هداف في تاريخ البرازيل بعد إلى التدريبات الجماعية الكاملة، بعدما غاب عن التعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام المغرب، السبت.

وشكّل نيمار عنصراً أساسياً في مشاركات البرازيل الثلاث الأخيرة في كأس العالم، لكن اختياره هذه المرة أثار بعض الاستغراب، إذ حالت الإصابات دون مشاركته مع منتخب بلاده منذ عام 2023.

وخاض نيمار هذا الموسم نصف مباريات فريقه سانتوس فقط في الدوري البرازيلي وكوبا سودا أميركانا، بسبب مشاكل بدنية متعددة.