«دورة هاله»: زفيريف يتقدم... وحامل اللقب بوبليك يودّع مبكراً

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول في البطولة والثالث عالمياً، على التشيكي فيت كوبريفا، المتأهل من التصفيات، ليحجز مقعده في الدور الثاني من بطولة هاله المفتوحة للتنس، في حين شهد الثلاثاء خروجاً مفاجئاً ومبكراً لحامل اللقب ألكسندر بوبليك.

وظهر زفيريف، المتوج حديثاً بأول ألقابه في البطولات الكبرى في «فرنسا المفتوحة»، مسيطراً في البداية، إذ حسم المجموعة الأولى بسهولة. غير أن كوبريفا انتفض في المجموعة الثانية ونجح في معادلة النتيجة بعد كسر إرسال حاسم في نهايتها، ليفرض مجموعة فاصلة. وحقق كوبريفا 14 نقطة فوز مباشر في المجموعة الثانية مقابل 11 لزفيريف، قبل أن يستعيد الأخير توازنه ويحسم اللقاء بنتيجة 6-3 و4-6 و6-2، مستهلاً موسمه على الملاعب العشبية بانتصار.

وبهذا الفوز، يضرب زفيريف موعداً في الدور المقبل مع مواطنه يانيك هانفمان، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا بنتيجة 6-2 و6-2.

وفي وقت سابق، قدم الإيطالي ماتيا بيلوتشي، القادم من التصفيات، أداء لافتاً أطاح من خلاله بحامل اللقب بوبليك بنتيجة 7-6 و6-1 خلال 75 دقيقة فقط، متفوقاً على اللاعب الكازاخي المصنف سابعاً على أرضيته المفضلة. وأضاع بوبليك، بطل نسختي 2023 و2025، أيضاً فرصة لتعزيز تقدمه نحو دخول قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف العالمي بعد هذه الخسارة.

وسيواجه بيلوتشي في الدور المقبل البلجيكي رافائيل كولينيون، حيث يتنافس اللاعبان على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.