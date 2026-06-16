دورة هاله: فونسيكا يودع

خسر البرازيلي الشاب جواو فونسيكا أمام الألماني يانيك هانفمان، في بطولة هاله المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية، اليوم (الثلاثاء)، وستشهد مشاركة ألكسندر زفيريف بطل بطولة فرنسا المفتوحة.

وخسر فونسيكا (19 عاماً)، الذي تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مباراة مثيرة من 5 مجموعات في «رولان غاروس» الشهر الماضي، بنتيجة 2-6 و2-6 أمام هانفمان، المصنف 59 على العالم، الذي كان يحتفل بانتصاره رقم 100 في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس للمحترفين.

وقال هافنمان، بعد فوزه الافتتاحي في هاله، التي تعتبر بطولة إعدادية لويمبلدون: «أول انتصار لي في الملعب الرئيسي. هذا أمر رائع بالنسبة لي».

ويشارك هانفمان في منافسات الزوجي بالبطولة المقامة غرب ألمانيا، المعروفة ببطولة تيرا فورتمان المفتوحة، بجانب مواطنه يان لينارد شتروف، علماً بأن الثنائي توّجا ببطولة شتوتغارت الأسبوع الماضي.

ويلتقي زفيريف مع التشيكي فيت كوبريفا في أول ظهور له منذ فوزه بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في باريس، بعد فوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي يوم 7 يونيو (حزيران). وودّع كوبولي بطولة هاله، أمس (الاثنين)، أمام فرانسيس تيافوي، فيما تأهل فيليكس أوجر الياسيم بعد تغلبه على نونو بورجيش.

وفي بقية المباريات، التي أقيمت اليوم (الثلاثاء)، تعرض المصنف السابع في البطولة ألكسندر بوبليك لخسارة مفاجئة أمام الإيطالي ماتيا بيلوتشي 7-6 (7-6) و6-1.

واضطر الأسترالي نيك كيريوس للانسحاب من البطولة، بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال المران قبل مباراته بالدور الأول أمام بن شيلتون.

كما فاز رافاييل كوليجنون على أليكسي بوبيرين 6-4 و6-2، وإيثان كوين على كارين خاشانوف 1-6 و6-4 و6-4، وشو شيمابوكورو على تالون جريكسبور 6-4 و3-6 و6-4، وهوبرت هوركاش على أندري روبليف 6-3 و6-2.