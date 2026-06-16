عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:54 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«البطل» و«الجدار» و«جلاد ميسي»... صحافة العالم تحتفي بملحمة العويس أمام الأوروغواي

تصدر اسم العويس عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية (أ.ب)
تصدر اسم العويس عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية (أ.ب)
TT
TT

«البطل» و«الجدار» و«جلاد ميسي»... صحافة العالم تحتفي بملحمة العويس أمام الأوروغواي

تصدر اسم العويس عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية (أ.ب)
تصدر اسم العويس عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية (أ.ب)

تحول الحارس السعودي محمد العويس إلى أحد أبرز نجوم الجولة الأولى من كأس العالم 2026، بعدما قاد المنتخب السعودي لانتزاع تعادل ثمين بنتيجة 1 - 1 أمام الأوروغواي في ميامي، في مباراة فرض خلالها نفسه بطلاً للمشهد بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة التي أوقفت سيل الهجمات الأوروغوايانية.

ومع انتهاء اللقاء، تصدر اسم العويس عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية التي أجمعت على أن المنتخب السعودي خرج بنقطة ثمينة بفضل تألق حارسه المخضرم، الذي وقف سداً منيعاً أمام منتخب مارسيلو بيلسا رغم 21 محاولة أوروغوايانية على المرمى.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية من أوائل وسائل الإعلام التي احتفت بالحارس السعودي، إذ عنونت تقريرها: «السعودية 1 - 1 الأوروغواي... ماكسي أراوخو يدرك التعادل متأخراً لكن محمد العويس هو البطل».

وأكدت الشبكة أن نجم المباراة الحقيقي كان الحارس السعودي الذي استحق جائزة أفضل لاعب بعد سلسلة من التدخلات الحاسمة، أبرزها إبعاد محاولة مانويل أوغارتي التي ارتدت من القائم، ثم التصدي المذهل لتسديدة فيديريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، عادةً أن العويس كان العامل الأبرز في خروج السعودية بنقطة ثمينة أمام أحد أبطال العالم السابقين.

أما شبكة «فوكس سبورتس» الأميركية فاختارت وصفاً أكثر تعبيراً عن حجم التألق، إذ كتبت: «محمد العويس كان جداراً من الطوب في المرمى الليلة»، مشيدة بقدرة الحارس السعودي على إحباط المحاولات الأوروغوايانية المتتالية، والحفاظ على تقدم منتخب بلاده لفترات طويلة من المباراة.

وخصصت الشبكة تقريراً مصوراً لأبرز تصدياته، مؤكدة أن تدخلاته كانت السبب الرئيسي في صمود المنتخب السعودي أمام الضغط المتواصل خلال الشوط الثاني. بدورها، رأت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن السعودية كانت على بعد دقائق من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت الجولة، خصوصاً بعد ساعات من تعادل الرأس الأخضر مع إسبانيا في المجموعة ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العويس لعب دور البطولة بإنقاذه مرماه في أكثر من مناسبة، قبل أن يحرم فالفيردي من هدف محقق في الوقت المحتسب بدل الضائع، عادّةً أن السعودية كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق انتصار تاريخي.

كما أفردت صحيفة «الغارديان» البريطانية مساحة واسعة للإشادة بالحارس السعودي خلال تغطيتها المباشرة للمباراة، مؤكدة أن العويس كان أحد أبرز نجوم اللقاء بعدما تصدى لثماني كرات، ست منها في الشوط الثاني وحده.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصدياته تراوحت بين التدخلات الروتينية والإنقاذات الاستثنائية، قبل أن تتوقف عند الدقيقة 93 عندما أبعد محاولة نيكولاس دي لا كروز، ثم عاد بعد ثوانٍ ليحول تسديدة قوية من فالفيردي إلى ركلة ركنية، واصفة تلك اللقطة بأنها ربما كانت أفضل تصدٍ في المباراة بأكملها.

أما صحيفة «ماركا» الإسبانية فاختارت عنواناً لافتاً جاء فيه: «العويس... جلاد ميسي يعود من الدرجة الثانية ليحرم فالفيردي من الفوز».

واستعادت الصحيفة قصة الحارس السعودي الذي صنع شهرته العالمية في مونديال 2022 عندما قاد السعودية للفوز التاريخي على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، قبل أن يعود في نسخة 2026 ليؤكد حضوره على المسرح العالمي رغم انتقاله للعب مع نادي العلا في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأوضحت «ماركا» أن العويس لا يزال الحارس الأول للمنتخب السعودي في عهد المدرب جورجيوس دونيس، متقدماً على أحمد الكسار ونواف العقيدي، مشيرة إلى أنه تصدر تصنيفها الفني للمباراة بتقييم بلغ 8.2 نقطة.

ورغم إقرار الصحيفة بأن الحارس السعودي كان يستطيع التعامل بصورة أفضل مع الكرة التي نتج عنها هدف التعادل الأوروغواياني، فإنها شددت على أن ذلك لا يقلل من قيمة الأداء الاستثنائي الذي قدمه طوال المباراة.

وأضافت أن العويس سجل أعلى حصيلة تصديات لأي حارس في البطولة حتى الآن بواقع تسع تصديات، بينها أربع من داخل منطقة الجزاء، مستعرضة أبرز تدخلاته أمام فيدي فينياس ومانويل أوغارتي وفيديريكو فالفيردي.

تحول الحارس السعودي محمد العويس إلى أحد أبرز نجوم الجولة الأولى من كأس العالم 2026 (رويترز)

ولم تقتصر الإشادة على وسائل الإعلام، إذ اعترف نجم الأوروغواي فيديريكو فالفيردي بعد المباراة بأن منتخب بلاده كان قريباً من تسجيل هدف ثانٍ وحسم اللقاء لولا التألق اللافت للحارس السعودي، واصفاً إياه بأنه «قوي بشكل لا يصدق».

كما أشاد المدرب اليوناني جورجيوس دونيس بما قدمه العويس، مؤكداً أن الحارس لعب دوراً محورياً في الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس يملك خبرات كبيرة على الساحة العالمية.

وبين لقب «البطل» الذي منحته له «سكاي سبورتس»، و«الجدار» الذي وصفته به «فوكس سبورتس»، و«جلاد ميسي» الذي أعادت «ماركا» إحياءه، خرج محمد العويس من مواجهة الأوروغواي بوصفه أحد أبرز نجوم الجولة الأولى في كأس العالم 2026، ومواصلاً تأكيد أن المونديال يبقى المسرح الذي يقدم عليه أفضل نسخة له.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

صراع السحاب والبساط... فيزياء الأطوال تحكم مونديال 2026

الرياضة صورة مركبة لسيزار يانيس وفلوريان ويغله

صراع السحاب والبساط... فيزياء الأطوال تحكم مونديال 2026

مونديال 2026 يشهد مشاركة أطول لاعب بطول 205 سم وأقصر لاعب بطول 160 سم، في قصة تعكس تنوع المواهب وتطور المتطلبات البدنية في كرة القدم الحديثة.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية صبري لموشي (رويترز)
رياضة عالمية

«منشور محذوف» ومواقف غريبة... قصة يوم جنوني أطاح بلموشي من تدريب تونس

عاشت بعثة المنتخب التونسي واحدة من أكثر الساعات فوضوية في تاريخ كأس العالم، بعدما تحولت الهزيمة القاسية أمام السويد 1 - 5 إلى أزمة إدارية.

«الشرق الأوسط»
رياضة عالمية يان وولف (رويترز)
رياضة عالمية

استبعاد «كارفينا» من «الدوري التشيكي» وتغريمه بسبب تلاعب في النتائج

قرر الاتحاد التشيكي لكرة القدم استبعاد نادي كارفينا، بطل كأس التشيك، من دوري الدرجة الأولى بسبب تورطه في فضيحة كبرى للتلاعب بنتائج المباريات.

«الشرق الأوسط» (براغ )
تكنولوجيا يوسّع مونديال 2026 دور المشجع من متابع للمباريات إلى مشارك في تجربة رقمية مستمرة (شاترستوك)
تكنولوجيا

مونديال أكثر تفاعلاً... كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل تجربة الجماهير؟

يوسّع مونديال 2026 دور المشجع عبر التصويت والتوقع و«الفانتازي» والخدمات الرقمية لتصبح المتابعة تجربة تفاعلية تتجاوز زمن المباراة.

نسيم رمضان (لندن)
رياضة عالمية انتهت مباراة إيران ونيوزيلندا المثيرة بالتعادل 2 - 2 في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

التعادل يهيمن على كأس العالم... أربع مباريات بلا فائز لأول مرة منذ 1958

انتهت أربع مباريات بالتعادل في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958، في ظل استمرار تبديد…

«الشرق الأوسط» (برلين )
الرياضة رياضة عالمية

سكالوني: تذكروا الهزيمة من السعودية... المباراة الأولى ليست حاسمة

ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)
ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

سكالوني: تذكروا الهزيمة من السعودية... المباراة الأولى ليست حاسمة

ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)
ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني (د.ب.أ)

يعتقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن تجربة الفريق في كأس العالم الأخيرة أثبتت أن المباراة الافتتاحية «ليست حاسمة» وذلك قبل خوض المباراة الافتتاحية في المجموعة العاشرة من المونديال أمام الجزائر.

وخسر المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، أمام المنتخب السعودي في أول مبارياته بمونديال قطر قبل 4 أعوام، قبل أن يتوج باللقب للمرة الثالثة بعدها بأربعة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب سكالوني، من بين المرشحين للاحتفاظ باللقب وأن يصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز منذ أن فعل هذا المنتخب البرازيلي في 1962 عندما فاز بلقبين عالميين متتاليين.

وقال سكالوني عن الحالة الذهنية لفريقه: «نتحلى بالهدوء لأنها في النهاية مجرد مباراة كرة قدم».

وأضاف: «لدينا تجربة المونديال الماضي. المباراة الأولى ليست حاسمة. هي مهمة، ولكن لا تنتهي الأمور من خلال المباراة الأولى».

وأضاف: «نحن بخير ونتحلى بالهدوء. وسنواجه فريقاً جيداً يضم لاعبين مميزين، لكننا في حالة جيدة ونصل إلى المباراة في توقيت مناسب».

وسيكون ليونيل ميسي (38 عاماً) جاهزاً للمشاركة أساسياً في مدينة كانساس سيتي، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تجنب التعقيدات التي واجهها في دور المجموعات بمونديال 2022.

وسجل النجم الأرجنتيني 7 أهداف في كأس العالم بقطر، بينها هدفان في المباراة النهائية أمام فرنسا التي انتهت بالتعادل 3 - 3 قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.

وقال سكالوني: «الكل يريد رؤية ميسي في الملعب وهو يلعب. إنه يثير الحماس لدى الجميع، وليس الأرجنتينيين فقط».

وأضاف: «من جانبي سيبقى الأمر كذلك دائماً. لا أرى أي جانب سلبي. لقد مر بظروف مختلفة طوال مسيرته، وكان دائما حاضراً. كان دائماً استثنائياً بالنسبة لنا، والآن سيكون أكثر أهمية».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم ميسي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة إسبانيا» لـ«فورمولا 1»: حلبة مدريد الجديدة ستكون جاهزة رغم العقبات

«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

«جائزة إسبانيا» لـ«فورمولا 1»: حلبة مدريد الجديدة ستكون جاهزة رغم العقبات

«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)
«حلبة مدريد الجديدة» ستكون جاهزة رغم العقبات (رويترز)

شهدت، الثلاثاء، الحلبة الجديدة لسباق «جائزة إسبانيا الكبرى»، ضمن «بطولة العالم لسباقات فورمولا1» للسيارات، حفلَ افتتاحٍ عاماً مبهراً، وعبر المنظمون عن ثقتهم بأن كل شيء سيكون جاهزاً للسباق الذي سيقام في مدريد خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم من عدم اكتمال أعمال البناء.

ورفع أكبر علم إسباني في البلاد عند المنعطف الأول، قبل أن يلقي مسؤولو الحكومة ومسؤولو الحلبة كلماتهم، وتحدث كارلوس ساينز؛ سائق فريق «ويليامز»، عن الحماس الذي يشعر به لأنه سيخوض السباق في مسقط رأسه.

وتمتد حلبة «مادرينغ»، التي يبلغ طولها 5.47 كيلومتر، حول مركز المعارض الشهير في شمال شرقي العاصمة، الذي يتميز بسهولة الوصول إليه بواسطة وسائل النقل العام ومطار «باراخاس».

وقال ساينز، «سفير الحلبة» الذي قاد بالفعل سيارة «فورد موستانج جي تي» المخصصة للطرق: «إنها حلبة تحتوي كل شيء: أجزاء سريعة وأخرى بطيئة، وجزء حضري وجزء أكبر انفتاحاً... إنها مختلفة حقاً».

ولا تزال أعمال بناء مرائب ممر الصيانة جارية، ولم تشيَّد بعدُ المدرجات المؤقتة، في حين لا تزال منطقة تجمع الفرق في مرحلة التصميم.

ولكن كارلوس خيمنيز، مدير العمليات في شركة «مادرينغ»، قال إنه ينام بهدوء، على الرغم من ضيق الوقت والعقبات الصعبة.

وأضاف لـ«رويترز»: «نحن في الشهر الـ11 من أعمال البناء، واستغرق الحصول على التراخيص 12 شهراً. الآن أُنجزَ الجزء الأصعب. تم الانتهاء من الحلبة في الجنوب... وفي الشمال... سيتم الانتهاء من قطعة الأرض في غضون 3 أسابيع».

لا تزال أعمال بناء مرائب ممر الصيانة جارية (رويترز)

وتابع: «ما سنبدأه، ربما في غضون أسبوعين، هو تشييد الهياكل المؤقتة والمدرجات ومرافق الضيافة».

وأكد أن بناء هذه العناصر سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر، لكن ارتفاع درجات الحرارة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين قد يجبر العمال على التوقف عن العمل عندما تصل درجات الحرارة إلى ذروتها.

وأوضح: «قد يحتاج العمال إلى العمل خلال الليل. لذا؛ فقد خصصنا وقتاً احتياطياً، ويمكنهم العمل في نوبات ليلية؛ لأن ترخيص البناء يسمح لنا بالعمل على مدار 24 ساعة».

وأجرى «الاتحاد الدولي للسيارات» زيارتين تفقديتين، ومن المقرر إجراء الزيارة الثالثة الأخيرة في منتصف أغسطس المقبل؛ إذ سيُرَشّ المضمار بالماء لتحسين التماسك.

وستكون منطقة المشجعين جاهزة بحلول أواخر أغسطس المقبل، وستختبر سيارات «فورمولا3» الحلبة.

وسيتم الانتهاء من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالحلبة، بما في ذلك لوحات الإضاءة وإضاءة النفق؛ إذ ستمرّ الحلبة تحت طريق سريعة تقسّم المنطقة نصفين، وذلك في يوليو المقبل.

وسيكون الموعد النهائي هو 30 أغسطس المقبل؛ إذ سيفتش مجلس المدينة المنشأة.

ويأتي السباق، الذي يعدّ ثاني سباقات إسبانيا، بعد سباق «جائزة برشلونة - كتالونيا الكبرى» الذي استضافته هذا الشهر، والأول الذي تستضيفه مدريد منذ استضافت حلبة «خاراما» سباقات «فورمولا1» من عام 1968 إلى 1981.

مواضيع
الرياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

كأس العالم 2026: المنتخب الإنجليزي يستدعي تشالوباه بدلاً من ليفرامينتو

تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

كأس العالم 2026: المنتخب الإنجليزي يستدعي تشالوباه بدلاً من ليفرامينتو

تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)
تريفوه تشالوباه (الاتحاد الإنجليزي)

استُبعد تينو ليفرامنتو من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المشاركة في كأس العالم، وحل محله تريفوه تشالوباه، عشية المباراة الافتتاحية للفريق أمام كرواتيا.

واضطر فريق المدرب توماس توخيل لإجراء تبديل متأخر قبل مواجهة المنتخب الكرواتي، الأربعاء، في المجموعة الثانية عشرة بعدما تعرض مدافع نيوكاسل للإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ليفرامينتو تدرب مع زملائه في المنتخب أمام وسائل الإعلام في مقر إقامة الفريق بكانساس سيتي يوم الاحد، ولكن ثارت التساؤلات في وقت لاحق من ذات اليوم بعدما انسحب من مهام إعلامية كان يفترض أن يؤديها.

وأكد الاتحاد الإنجليزي حالياً أن ليفرامنتو، 23 عاماً، سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة)، مما أدى إلى استدعاء تشالوباه.

وذكر بيان للمنتخب الإنجليزي: «تم استدعاء تريفوه تشالوباه لقائمة المنتخب الإنجليزي التي تضم 26 لاعباً بعدما اضطر ليفرامنتو إلى الخروج من القائمة بسبب الإصابة».

وأضاف البيان: «ويجري حالياً اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر مدافع تشيلسي إلى معسكر المنتخب في مدينة كانساس سيتي، في حين سيتوجه باقي أفراد التشكيلة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس استعداداً للمباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا يوم الأربعاء، ضمن دور المجموعات».

وأضاف: «تعرَّض مدافع نيوكاسل ليفرامنتو لإصابة في ربلة السابق خلال المران مساء الأحد».

وأكد البيان: «أظهرت الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب يوم الاثنين أنه لن يكون للأسف قادراً على المشاركة مجدداً في مشوار إنجلترا بالبطولة».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا