كاستانيي لاعب بلجيكا: منتخب مصر يمتلك مقومات المنتخبات الكبرى

اعترف تيموثي كاستانيي، مدافع منتخب بلجيكا، بقوة المنتخب المصري الذي نجح في تعقيد مهمة فريقه ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

واكتفى منتخب مصر بالتعادل 1 - 1 مع منتخب بلجيكا، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمونديال، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقدَّم إمام عاشور بهدف لمصر في الدقيقة 20، قبل أن يحرز منتخب بلجيكا هدف التعادل عبر «النيران الصديقة»، عقب تسجيل محمد هاني، ظهر أيمن منتخب «الفراعنة» هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

وأشار كاستانيي، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إلى أنَّ منتخب مصر جعل الأمور صعبة على المنتخب البلجيكي؛ بسبب أسلوب لعبه، مؤكداً أنَّ «الفراعنة» يمتلكون مقومات المنتخبات الكبرى التي تصعِّب المهمة على أي منافس.

وأقرَّ كاستانيي بأنَّ المواجهة تطلبت من المنتخب البلجيكي مجهوداً مضاعفاً للعودة في النتيجة، مشيراً إلى أنَّ الأسماء النوعية في صفوف المنتخب المصري، وعلى رأسها محمد صلاح وعمر مرموش، كانت العائق الأبرز أمام تطبيق خطط المنتخب البلجيكي المعتادة.

وأضاف كاستانيي: «بوجود لاعبَين من هذا الطراز العالمي، ليس من السهل أبداً أن نلعب بطريقتنا التقليدية، فقد شاهدنا الصعوبات البالغة التي واجهتها منتخبات عريقة مثل إسبانيا، وهو ما يعكس حقيقة الجودة التي يتمتع بها المنتخب المصري».

واختتم النجم البلجيكي حديثه بالتأكيد على أنَّ المنتخب المصري تَميَّز بتنظيم دفاعي صارم، حرم المنافس من مساحات بناء اللعب، مشدداً على أنَّ التركيز الأساسي للفريق كان على ربح الصراعات الثنائية، وهي نقطة قال إنَّها ستكون محور عملهم وتطويرهم في المباريات المقبلة.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين إيران وبلجيكا.