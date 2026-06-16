«مونديال 2026»: السويدي العياري يعيش «مشاعر متباينة» بعد هدفيه في تونس

أثار فوز السويد الكبير 5 - 1 على تونس في المجموعة السادسة من كأس العالم لكرة القدم في مونتيري مشاعر متباينة لدى لاعب الوسط ياسين العياري، الذي سجَّل هدفين رائعين لمنتخب بلاده في شباك الدولة التي ينحدر منها والده.

وكان والد العياري، عزوز، قد كشف سابقاً لوسائل إعلام سويدية عن أنَّ نجله رفض تمثيل تونس في كأس العالم 2022 في قطر، مفضِّلاً انتظار فرصته مع السويد، وهو ما تحقَّق بعد 4 سنوات حين تألَّق بهدفين لافتين في أولى مبارياته بالبطولة.

وقال ياسين: «كانت مواجهة تونس لحظةً عاطفيةً جداً، فهي قريبة إلى قلبي كثيراً. كما يعلم الجميع، والدي من هناك، وقد قضيت عدداً من فصول الصيف هناك، ولدي كثير من أفراد العائلة. لكنني الآن أمثِّل السويد، وعلي أن أقدِّم أفضل ما لدي من أجلها».

وأضاف: «كما يعرف الجميع، لدي جذور هناك. كانت مباراةً خاصةً بالنسبة لي. لدي مشاعر كثيرة تجاه تونس، لكنني سعيد بالفوز».

ومنح العياري التَّقدُّم للسويد بهدف صاروخي في الدقيقة السابعة، واحتفل به بهدوء، بينما عمَّت فرحة عارمة زملاءه والجماهير في المدرجات، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً رائعاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، لم يتمكَّن بعده من كبح مشاعره.

وقال: «كان هذا الهدف بمثابة الضربة القاضية، وعندها سمحت لنفسي بالاحتفال قليلاً. ليس من السهل أن تسجِّل هدفين في كأس العالم».

وكانت الأمور قد تسير بشكل مختلف تماماً لو اختار اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً تمثيل تونس قبل 4 سنوات، غير أنَّ والده أوضح أن ياسين كان مُصمِّماً على اللعب للمنتخب السويدي، الذي غاب عن كأس العالم في قطر.

وقال عزوز في مقابلة مع صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية قبل البطولة: «أبنائي وُلدوا في السويد. أردته أن يلعب لها، وأن يشعر بأنَّه يرد الجميل للبلد الذي احتضنه».

وترتبط عائلة العياري بعلاقة وثيقة بكرة القدم في استوكهولم، حيث بدأ ياسين وشقيقه الأصغر طه مسيرتيهما في نادي إيه آي كيه، بينما تعمل والدتهما المغربية، أمينة، في كثير من الأحيان في ملعب «ستروبيري أرينا»، معقل النادي.

ويضع هذا الانتصار الكاسح السويد في صدارة المجموعة قبل مواجهتها المقبلة أمام هولندا، التي تعادلت 2 - 2 مع اليابان، بينما أعرب العياري عن حماسه للتحدي المقبل.

وقال: «ركزنا على أنفسنا، وخضنا هذه المباراة دون الانشغال بكثير من الأمور خارج الملعب، والآن سنحوِّل تركيزنا بالكامل إلى المباراة التالية».