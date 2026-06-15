كلوب معتذراً لناغلسمان: «أنا أحمق»

اعتذر يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، ليوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا، بسبب تعليقه على تشكيلة الفريق قبل فوزها الكبير 7-1 على كوراساو في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم، الأحد، بعد أن أثار التعليق ضجة كبيرة في بلاده.

وقال كلوب، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة بديلاً محتملاً لناغلسمان في المنتخب، عبر شبكة «ماغينتا تي في» على جانب الملعب في هيوستن: «لحسن الحظ، يوليان ناغلسمان هو من يختار التشكيلة، حتى الآن».

وضحك توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ السابق والمحلل الحالي الذي كان يقف إلى جواره، قائلاً: «كلوب، نحن لا نزال في يونيو (حزيران). وأنت تستبق الأحداث إلى سبتمبر (أيلول)».

واعتبر العديد من المشاهدين في ألمانيا كلمة «حتى الآن» بمثابة تشكيك في مستقبل ناغلسمان في منصبه، وهو ما قد يرتبط بمسيرة الفريق في البطولة. وعقب الفوز العريض لألمانيا، اعتذر كلوب خلال مقابلة بعد المباراة مباشرة مع المدرب.

وقال كلوب: «نحن أيضاً نعد أنفسنا جزءاً من الفريق بشكل غير رسمي، ونحن تماماً في صفك. لقد اكتشفت بالفعل أكثر كلمة بغيضة هذا العام (حتى الآن)».

وأضاف: «كان بإمكاني توجيه لكمة إلى وجهي بسبب ذلك، لكن الوقت كان قد فات، وكنت على شاشة التلفزيون. لقد كانت كلمة عفوية، وليس لها أي دلالة على الإطلاق».

وتابع: «ما أدركته هو أنني سأبلغ 59 عاماً، يوم الثلاثاء، وما زلت أحمق».

وكلوب، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وقاد بوروسيا دورتموند إلى الفوز بالدوري الألماني مرتين، أحد أنجح مدربي الأندية الألمان. ويتولى حالياً منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة «رد بول»، وارتبط اسمه مراراً بتولي التدريب في ألمانيا، حتى بعد تولى ناغلسمان المسؤولية في عام 2023.

وقال كلوب لناغلسمان، الذي كان ينظر إليه بهدوء: «نحن في صفك تماماً، مهما فعلت حيال هذا الأمر. لن يصدر منا أي شيء يهدف إلى عرقلة المسيرة هنا».

وتتصدر ألمانيا، التي ودعت نسختي 2018 و2022 من دور المجموعات، المجموعة الخامسة، وتلتقي في المباراة المقبلة مع كوت ديفوار في 20 يونيو، قبل أن تختتم مبارياتها في المجموعة أمام الإكوادور بعد ذلك بخمسة أيام.

وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها ناغلسمان في كأس العالم.