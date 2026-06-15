«مونديال 2026»: المنتخب القطري يطوي صفحة سويسرا ويبدأ التحضير لكندا

بدأ المنتخب القطري لكرة القدم استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الكندي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد تعادله بنتيجة 1 - 1 مع المنتخب السويسري في افتتاح مشواره بالبطولة.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي ملف المباراة الأولى، موجهاً تركيزه نحو مواجهة كندا المقررة يوم 18 يونيو (حزيران) الحالي على ملعب «بي سي بليس» في مدينة فانكوفر الكندية، في مباراة ستكون مؤثرة في حسابات التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب تدريباته في الولايات المتحدة، الاثنين، قبل التوجه إلى مدينة فانكوفر، الثلاثاء، حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً يتضمن مراجعة الجوانب الفنية التي ظهرت خلال مواجهة سويسرا، والعمل على معالجة بعض الملاحظات الدفاعية والهجومية قبل اللقاء المقبل.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للمنتخبين بعد نتائج الجولة الأولى؛ إذ يدخل المنتخب القطري ورصيده نقطة واحدة عقب التعادل مع سويسرا، يينما تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بالنتيجة نفسها؛ ما أبقى المنافسة مفتوحة بين جميع فرق المجموعة.

ويرى الجهاز الفني للمنتخب القطري أن مواجهة كندا تختلف من الناحية الفنية عن المباراة الأولى، في ظل اعتماد المنتخب المضيف على السرعة والضغط المتقدم والتحولات الهجومية السريعة، وهي عناصر دفعت الطاقم الفني إلى تكثيف العمل على الجوانب التكتيكية خلال الأيام التي تسبق المباراة.

كما بدأ الجهاز الفني دراسة تسجيلات وبيانات المباراة الأولى للمنتخب الكندي، سعياً إلى الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى المنافس، ووضع التصور المناسب لطريقة اللعب التي سيعتمدها المنتخب القطري في المواجهة المقبلة.

ويعول لوبيتيغي على خبرة عدد من لاعبيه في التعامل مع مثل هذه المباريات، خصوصاً أن المنتخب خاض خلال السنوات الأخيرة العديد من المشاركات القارية والدولية التي أكسبت عناصره خبرة إضافية في مواجهة الضغوط الجماهيرية والمنافسة في البطولات الكبرى.

وتزداد أهمية المباراة بالنسبة للمنتخب الكندي الذي سيخوض اللقاء على أرضه وأمام جماهيره، في وقت يحتاج فيه إلى تحقيق الفوز الأول في البطولة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الكندي المباراة بأسلوب هجومي بحثاً عن النقاط الثلاث، وهو ما يفرض على المنتخب القطري الحفاظ على توازنه الدفاعي والاستفادة من المساحات التي قد يتركها المنافس خلال فترات تقدمه نحو الهجوم.

وفي المقابل، يعول المنتخب القطري على الحالة المعنوية التي اكتسبها اللاعبون بعد العودة في النتيجة أمام سويسرا، إضافة إلى الثقة التي منحتها نقطة التعادل الأولى للفريق في البطولة.

ويُنتظر أن يحظى المنتخب القطري بمساندة جماهيرية في مدينة فانكوفر، بعد إعلان عدد من المشجعين القطريين الموجودين في الولايات المتحدة انتقالهم إلى كندا لمتابعة المباراة، إلى جانب توقعات بحضور جماهيري عربي من أبناء الجاليات المقيمة هناك.

واستقر الجهاز الفني على السفر إلى فانكوفر، يوم الثلاثاء، أي قبل يومين من موعد المباراة، على أن يخوض المنتخب حصصه التدريبية الأخيرة على الأراضي الكندية استعداداً للمواجهة التي تعد الأولى رسمياً بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب «بي سي بليس»، أحد الملاعب الرئيسية المستضيفة للبطولة، والذي يتسع لأكثر من 50 ألف مشجع، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير نظراً لأهمية اللقاء في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعة الثانية.

ويأمل المنتخب القطري في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة كندا قبل خوض مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم 24 يونيو (حزيران) الحالي في مدينة سياتل الأميركية، ضمن سعيه للمنافسة على التأهل إلى الدور التالي من البطولة.