الحكم على مهاجم إشبيلية مير بالسجن 8 سنوات ونصف السنة بتهمة الاعتداء الجنسي

أصدرت محكمة فالنسيا العليا، الاثنين، حكماً بالسجن 8 سنوات ونصف السنة على رافا مير مهاجم إشبيلية بعد إدانته بالاعتداء الجنسي، وإلحاق الأذى الجسدي.

وأعلنت المحكمة العليا عبر «إكس» أن مير الذي حوكم في 28 مايو (أيار)، أدين بتهمة «الاعتداء الجنسي وتهمة إلحاق الأذى الجسدي» من قبل محكمة فالنسيا الإقليمية، مشيرة إلى أنه لا يزال من الممكن استئناف الحكم.

كما أدين متهم ثانٍ، وهو صديق للاعب، وحُكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة بتهمة الاعتداء الجنسي وجريمة «الإساءة إلى السمعة»، بالإضافة إلى غرامة مالية بسيطة لجريمة إلحاق الأذى الجسدي.

وأمرت المحكمة مير الذي دفع ببراءته، بدفع تعويض للضحية قدره 64 ألف يورو (74 ألف دولار).

وقعت الاعتداءات في الأول من سبتمبر (أيلول) 2024، في منزل اللاعب بمدينة بيتيرا في فالنسيا، بعدما التقى مير وصديقه بامرأتين في ملهى ليلي.

مير، البالغ 28 عاماً، تدرّج في أكاديمية فالنسيا للشباب، وانضم إلى وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2018، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية عام 2021. أُعير لاحقاً إلى فالنسيا في يوليو (تموز) 2024.

أُلقي القبض على مير في الثاني من سبتمبر 2024، وأوقفه فالنسيا لمباراتين، وقضى موسم 2025-2026 معاراً إلى إلتشي. وقد مثّل المهاجم إسبانيا على مستوى الشباب.