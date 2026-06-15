مونديال 2026: الجزائر الطامحة لتكرار نتيجة 2014 تستهل مشوارها بمواجهة حامل اللقب

يأمل مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش في قيادة «محاربي الصحراء» إلى إنجاز تاريخي جديد في كأس العالم 2026، عندما يستهل مشواره بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب، الثلاثاء، في مدينة كنساس الأميركية.

وتبقى نسخة البرازيل 2014 الأفضل في تاريخ الجزائر بالمونديال، عندما نجح المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش في قيادة المنتخب إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والوحيدة، قبل الخروج بشق الأنفس أمام ألمانيا بعد التمديد.

وبعد 12 عاماً، يعود منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم بقيادة مواطنه فلاديمير بيتكوفيتش، الذي أكد أن فريقه لا يشارك لمجرد الظهور؛ بل من أجل المنافسة والذهاب بعيداً في البطولة.

وقال بيتكوفيتش: «أستطيع أن أضمن شيئاً واحداً، وهو أننا سنبذل أقصى ما لدينا في كل مباراة من أجل إسعاد الشعب الجزائري وجعله فخوراً بمنتخبه».

وأضاف: «هدفنا المنافسة بقوة حتى النهاية، وتجنب الخروج من الدور الأول. نريد الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة».

ويدخل «الخضر» البطولة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، أبرزها الفوز على هولندا بهدف دون رد، ثم اكتساح بوليفيا برباعية نظيفة، إلى جانب الفوز على غواتيمالا بسبعة أهداف، والتعادل مع الأوروغواي.

ويملك المنتخب الجزائري مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في أبرز الأندية الأوروبية، يتقدمهم القائد رياض محرز، وأمين غويري، وإبراهيم مازة، وريان آيت نوري، وأنيس حاج موسى، إلى جانب الحارس لوكا زيدان، نجل الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان.

وتحوم الشكوك حول جاهزية المدافع رامي بن سبعيني، بعد معاناته من إصابة في القدم أبعدته عن المباريات الودية الأخيرة، قبل أن يعود إلى التدريبات خلال الأيام الماضية.

وتكتسب المباراة الأولى أهمية كبيرة بالنسبة للجزائريين؛ إذ يعتبرها كثيرون مفتاح التأهل إلى الدور التالي؛ خصوصاً أن المنتخب سيواجه لاحقاً الأردن ثم النمسا في المجموعة ذاتها.

من جهته، وجَّه المدافع المخضرم عيسى ماندي رسالة تحفيزية إلى زملائه قبل انطلاق البطولة، مؤكداً أن الجميع يدرك حجم الحدث وأهمية تمثيل الجزائر في كأس العالم.

وقال ماندي: «لن ننتظر عشية المباراة الأولى كي ندرك أننا في كأس العالم».

وأضاف: «بغض النظر عن عدد الدقائق التي سيلعبها كل لاعب، سنبقى معاً منذ البداية وحتى النهاية».

ويأمل المنتخب الجزائري في أن تكون عودته إلى المونديال مختلفة هذه المرة، وأن ينجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه، رغم البداية الصعبة أمام بطل العالم.