«فيفا»: تأخر رحلة أوروغواي سببه خطأ من شركة الطيران

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن رحلة منتخب أوروغواي من المكسيك إلى ميامي في الولايات المتحدة، حيث تقام مباراته الافتتاحية أمام منتخب السعودية، تأخرت عدة ساعات بسبب خطأ يتعلق بشركة الطيران.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب أوروغواي، الذي يتخذ من بلايا ديل كارمن مقراً له، مع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة، الاثنين، بالتوقيت المحلي.

وقال «فيفا» في بيان: «بسبب خطأ في تصاريح شركة الطيران في المكسيك، تأخرت رحلة منتخب أوروغواي من كانكون إلى ميامي. واعتذرت شركة الطيران عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا التأخير».

وأضاف أنه كان على اتصال وثيق بالفريق خلال فترة التأخير، وعمل مع شركاء في المطار والشركات المشغلة للمساعدة في تسريع الإجراءات والحد من تأثير المشكلة على ترتيبات سفر الفريق.

وقال المدرب مارسيلو بيلسا للصحافيين إن التأخير لم يسبب مشكلات لفريقه، بينما أضاف قائد الفريق خوسيه ماريا خيمينيز أنهم استفادوا من الوضع على أفضل وجه. وقال خيمينيز: «واجهنا بعض التعقيدات أثناء السفر، وكان الأمر صعباً، لكننا تمكنا من الراحة في الفندق والوصول إلى هنا في وقت لاحق».