«مونديال 2026»: يامال لن يبدأ أساسياً أمام الرأس الأخضر

أكد مدرب المنتخب الاسباني لكرة القدم لويس دي لافوينتي الأحد أن جناح برشلونة لامين يامال بات جاهزا لكنه لن يبدأ أساسيا في مباراة الاثنين ضد الرأس الأخضر في مستهل مشاركة "لا روخا" في كأس العالم.

وقال دي لافوينتي في مؤتمر صحافي عشية المواجهة: "الخبر الأفضل هو أن لامين في حالة ممتازة، لقد استعد بشكل جيد جدا ويتدرّب بصورة رائعة، شأنه شأن نيكو (ويليامز) وفيكتور (مونيوز). إنه متاح، حتى لو أنه لن يبدأ المباراة، سنرى كيف ستسير".

وأضاف ردا على سؤال ثان بشأن الموهبة البالغ 18 عاما الذي لم يلعب منذ 22 أبريل (نيسان) بسبب إصابة في الفخذ: "هو جاهز للعب غدا من دون أي مشكلة. ليس لمدة 90 دقيقة، لكن للدخول في وقت ما من المباراة، فهو في حالة مثالية لخوض بعض الدقائق. لو لم يكن كذلك، لما كان حتى على مقاعد البدلاء".

وعند سؤاله عن صفة المرشّح التي تُمنح لإسبانيا، لم يشأ المدرب الإجابة بشكل مباشر: "ما معنى ذلك في الرياضة؟ يضعك بين المرشحين المحتملين، لكن واحدا فقط يمكنه الفوز... أنا أعير الأمر بعض الأهمية لأنه يكرّم المسيرة الاستثنائية لبعض اللاعبين. لم أرَ من قبل كأس عالم يضم هذا العدد من المرشحين القادرين فعلا على الفوز بها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "لا روخا" تملك "أفضل خط وسط في العالم".

وتخوض إسبانيا الاثنين مباراتها الأولى في المونديال في أتلانتا ضد الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال لاعب وسط أتلتيكو مدريد أليكس بايينا في وقت سابق في جامعة كينيساو، في ضواحي أتلانتا، حيث أجرى "لا روخا" آخر حصة تدريبية مكتملة قبل مباراة الاثنين: "المباراة الأولى تساعد على اكتساب الثقة. هذا مهم على الصعيد الذهني، ومع طول البطولة، من الجيد أن نكسب الثقة".

وبالنسبة للاعب وسط آرسنال الانجليزي ميكل ميرينو، العائد بنسبة 100% بعد إصابة في القدم أبعدته عن الملاعب خلال النصف الثاني من الموسم، فإن "اللاعبين متحفزون جدا، وعلى الصعيد البدني استعددنا بشكل جيد جداً. وصلنا في أفضل الظروف الممكنة، لكن الأهم في هذه البطولات هو العامل الذهني".