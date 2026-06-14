بيدرو بورو يمدد عقده مع توتنهام

أنهى الدولي الإسباني بيدرو بورو مدافع توتنهام الإنجليزي، التكهنات حول مستقبله بتوقيعه عقداً جديداً طويل الأمد مع النادي اللندني الأحد.

وكان بورو (25 عاماً) قد استقطب اهتمام كثير من الأندية الكبرى قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية، لكن الظهير الأيمن وافق على عقد سيبقيه في شمال لندن حتى عام 2031.

ويُعدّ إقناع بورو بالبقاء في توتنهام الذي نجا بصعوبة من الهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، خطوة مهمة للمدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

وقال دي زيربي: «بيدرو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وقد أظهر باستمرار قدرته على التأثير في المباريات دفاعياً وهجومياً».

وأضاف: «إلى جانب مهاراته الفنية، أُعجب أيضاً بعقليته. فهو يسعى يومياً للعمل والتعلم والتطور، وهذه هي الصفات التي تساعد اللاعبين في الوصول إلى أعلى المستويات».

وتابع: «هذا العقد الجديد خبر سار للجميع في النادي. نؤمن بقدرات بيدرو، وأنا متحمس لمواصلة العمل معه ومساعدته في تحقيق مزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة».

وفي مقطع فيديو نشره توتنهام على «إنستغرام»، قال بورو الموجود حالياً مع منتخب إسبانيا في كأس العالم: «مرحباً يا جماهير توتنهام. أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد. أتطلع بشوق لرؤيتكم في الموسم المقبل. هيا يا توتنهام!».

وانضم بورو الذي شارك في 47 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، إلى الفريق قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي عام 2023، وبرز بوصفه أحد أبرز اللاعبين في النادي. وسجل 13 هدفاً ومرر 26 كرة حاسمة في 152 مباراة مع توتنهام.