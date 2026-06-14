تسيفرين يشعل عاصفة بالمونديال... و«يويفا» ينفي

وجد ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، نفسه في قلب عاصفة إعلامية جديدة مع انطلاق كأس العالم 2026، بعدما تداولت وسائل إعلام إسبانية تصريحات نُسبت إليه انتقد فيها نظام البطولة الموسعة بمشاركة 48 منتخباً.

ووفقاً لما نشرته إذاعة «كادينا سير» وصحيفة «آس» الإسبانيتان، فإن تسيفرين اعتبر أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة ستؤدي إلى إقامة مباريات «بلا اهتمام» أو «من دون أهمية حقيقية»؛ في إشارة إلى مخاوفه من تأثير التوسع على المستوى التنافسي للبطولة.

وسرعان ما أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، خصوصاً أنها جاءت في وقت تستعد فيه منتخبات عديدة للمشاركة للمرة الأولى أو بعد غياب طويل عن كأس العالم، مستفيدة من زيادة عدد المقاعد المخصصة للقارات المختلفة.

لكن المفاجأة جاءت من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فبحسب تقارير بريطانية، نفى «يويفا» بشكل قاطع أن يكون تسيفرين قد أدلى بهذه التصريحات أصلاً، مؤكداً أن رئيس الاتحاد الأوروبي لم يجرِ أي مقابلات صحافية حديثة يمكن أن يكون قد قال خلالها مثل هذه العبارات. كما نقلت المصادر عن مسؤولين مقربين من تسيفرين استغرابهم من نسب هذه التصريحات إليه، مشددين على أنها لا تعكس مواقفه المعروفة تجاه تطوير اللعبة عالمياً.

ويأتي الجدل الجديد رغم أن تسيفرين سبق أن انتقد علناً مقترحات أخرى لتوسيع كأس العالم إلى 64 منتخباً، واصفاً الفكرة بأنها «سيئة»، وهو ما جعل كثيرين يربطون بين مواقفه السابقة والعبارات التي نُسبت إليه هذه المرة. غير أن «يويفا» يصر على أن التصريحات المتداولة بشأن مونديال 2026 لا أساس لها من الصحة.