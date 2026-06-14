ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لضم كوكوريا من تشيلسي

توصل ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم المدافع الدولي مارك كوكوريا بعد انتهاء كأس العالم بصفقة تبلغ قيمتها 63 مليون دولار، وفق ما أفادت، الأحد، تقارير إعلامية.

وانضم الظهير الأيسر، البالغ 27 عاماً، إلى تشيلسي قادماً من برايتون عام 2022، بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني، وانتقاله لاحقاً إلى خيتافي.

وعيّن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً) مدرباً للفريق هذا الأسبوع بعدما سبق له أن أشرف على النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، بعد إعادة انتخابه في وقت سابق هذا الشهر، عقب موسمين من دون تحقيق أي لقب كبير.

ويستعد النادي الملكي لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي عند انتهاء عقده مع الريدز، كما نقلت التقارير إمكانية التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا غير المرتبط بأي ناد، والهولندي دينزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

واحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد نتائج مخيبة للآمال، وانتقد كوكوريا قرار إقالة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في يناير (كانون الثاني).

وأحرز كوكوريا الذي كان يتبقى عامان من عقده في ملعب «ستامفورد بريدج»، مع «البلوز» كأس العالم للأندية ومسابقة كونفرنس ليغ عام 2025.