وداع مبهج لمنتخب إيران في تيخوانا قبل مباراته الأولى بالمونديال

غادرت بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم معسكرها في تيخوانا الأحد بعدما حظيت بوداع حماسي، إذ اصطف مشجعون خارج فندقها عشية مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم ضد نيوزيلندا في لوس أنجليس.

وكان المشجعون، المتجمعون أمام سياج أخضر، يهتفون بعبارة «فريق ميلي»، التي تعني في الفارسية «المنتخب الوطني» أثناء خروج اللاعبين من الفندق ويتجهون نحو الحافلة المنتظرة.

ووزع بعض الموظفين، مرتدين قمصان إيران الحمراء أعلاماً إيرانية صغيرة عبر السياج على الحشود المتجمعة، التي لوّحوا بها بحماس شديد عند خروج الفريق. ولوح العديد من اللاعبين، الذين كانوا يرتدون قمصاناً زرقاء داكنة وسراويل بيج أنيقة، وابتسموا للحشد المتجمع، بينما قام بعض أعضاء البعثة بتصوير المشهد بهواتفهم. ورفع أحد المشجعين لافتة صفراء كتب عليها بحروف سوداء: «إيران، لن تمشي وحدك أبداً. المكسيك تقف إلى جانبك».

الجالية الإيرانية تلوح بالأعلام لبعثة منتخب إيران المغادرة لتيخوانا (رويترز)

وفي لحظة ما، غنى الحشد باللغة الإسبانية «إيران، يا أخي، أنت مكسيكي الآن». وقف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، خارج الفندق بينما غادر اللاعبون على متن الحافلة التي تبعها العديد من المشجعين. والجالية الإيرانية في تيخوانا صغيرة جداً ويبلغ قوامها نحو 20 شخصاً، وأصغر بكثير من نظيرتها في لوس أنجليس، التي تضم أكبر جالية إيرانية خارج الجمهورية الإسلامية. ويعيش عشرات الآلاف من الأميركيين الإيرانيين في لوس أنجليس، حيث ترسخت جذور جالية مميزة غالباً ما يشار إليها باسم «طهرانجلوس». من المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس في الساعة 6:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:45 بتوقيت جرينتش).

وخطط أعضاء الجالية الإيرانية الأميركية للاحتشاد بالقرب من استاد لوس أنجليس في وقت لاحق اليوم الأحد احتجاجاً على ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإيرانية. ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

مكسيكيون يحملون الأعلام الإيرانية توديعاً لبعثة إيران (رويترز)

هذه هي أول نسخة من البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 1930 تستضيف فيها الدولة المضيفة دولة هي في حالة حرب معها.

وستقام مباراة يوم الاثنين بالتوقيت المحلي ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم تلتقيا من قبل في كأس العالم.