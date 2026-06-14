اتحادات كروية أفريقية تندد بتصريحات رئيس «اليويفا»

نددت اتحادات كروية عدة لبلدان تأهلت منتخباتها إلى مونديال 2026 لكرة القدم، من بينها المغرب ومصر وتونس والجزائر، الأحد بتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) السلوفيني ألكسندر تسيفرين، اعتبر فيها أن توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً يؤدي إلى إقامة مباريات «غير مثيرة للاهتمام».

وجاء في بيان مشترك أرسلته اتحادات الجزائر وتونس والمغرب ومصر والرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نرفض باحترام ولكن بحزم هذه التصريحات. بالنسبة لبلداننا، لا توجد مباراة في كأس العالم بلا أهمية».

وأضافت هذه الاتحادات: «بالنسبة للرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان، تمثّل المشاركة في كأس العالم إنجازاً تاريخياً وتحقيقاً لحلم تتشاركه أجيال، فيما أن العودة إلى أكبر ساحة كروية في العالم بالنسبة لدول مثل الكونغو وهايتي، بعد غياب طويل، تحمل معنى خاصاً لملايين المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات، بل لعقود».

وتابعت: «إن الإيحاء بأن هذه المباريات أقل أهمية بأي شكل من الأشكال أمر مخيب للآمال بشدة ويعكس نقصاً في تقدير الجهود والتضحيات والطموحات للاعبين والمدربين والأندية والمسؤولين والجماهير في جميع أنحاء العالم».

وأكدت الاتحادات الموقعة أن «كرة القدم لا تنتمي إلى مجموعة محدودة من الدول»، مشددة على أن «كل دولة تأهلت تستحق الاحترام وقد كسبت مكانها بجدارة».

وأوضحت أنها ترد على تصريحات حديثة لرئيس «اليويفا» الذي كان اعتبر في مقابلة مع التلفزيون السلوفيني، أن العديد من مباريات مونديال 2026 «غير مثيرة للاهتمام»، علماً بأن هذه النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تشهد مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات حتى 19 يوليو (تموز).