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الرياضة رياضة عالمية

نجم إيران السابق عزيزي: على كرة القدم خدمة السلام وليس السياسة

أسطورة كرة القدم الإيرانية خداداد عزيزي (وكالة الأنباء الإيرانية)
أسطورة كرة القدم الإيرانية خداداد عزيزي (وكالة الأنباء الإيرانية)
  • طهران: «الشرق الأوسط»
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  • طهران: «الشرق الأوسط»
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نجم إيران السابق عزيزي: على كرة القدم خدمة السلام وليس السياسة

أسطورة كرة القدم الإيرانية خداداد عزيزي (وكالة الأنباء الإيرانية)
أسطورة كرة القدم الإيرانية خداداد عزيزي (وكالة الأنباء الإيرانية)

يرى أسطورة كرة القدم الإيرانية خداداد عزيزي أنه يجب على اللعبة الشعبية الأولى في العالم أن تخدم «السلام»، معرباً عن أسفه لتسييس مونديال 2026 على خلفية الجدل المحيط بـ«تيم ملّي»، مستنداً إلى تجربته في نسخة 1998 حين واجه ورفاقه الولايات المتحدة.

وتستهل إيران، فجر الثلاثاء بتوقيت طهران، مشوارها في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا، في مباراة تُقام على الأراضي الأميركية، وسط سياق جيوسياسي متشنج تطغى عليه الحرب في الشرق الأوسط.

وكان المهاجم الإيراني السابق، البالغ اليوم 54 عاماً، أحد أعمدة المنتخب خلال المباراة أمام الولايات المتحدة، العدو اللدود لبلاده، في مونديال 1998 الذي احتضنته فرنسا.

وشهدت تلك المواجهة لقطة غير مسبوقة على أرض الملعب قبل صافرة البداية، إذ تبادل اللاعبون باقات من الزهور، وخلّدوا اللحظة بصورة جماعية.

ويستذكر عزيزي في مقابلة حصرية مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في طهران أنه «رغم الخلافات السياسية بين حكومتينا... التُقِطت صورة جماعية للتذكير بأن كرة القدم رمز للسلام».

وخلال ذلك اللقاء الاستثنائي، يؤكد اللاعب السابق أنه لم يلحظ أي تصرف غير لائق أو مخالف لقيم اللعبة من جانب اللاعبين الأميركيين أو الإيرانيين.

ويضيف عزيزي، المتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 1996، والذي يعمل حالياً محللاً على التلفزيون الإيراني، أنه «أردنا الإظهار أن كرة القدم تتجاوز الاعتبارات السياسية».

ويتابع: «لقد تبادلت قميصي مع اللاعب رقم 2 في المنتخب الأميركي»، مستعيداً «الأجواء الودية» التي رافقت المباراة.

ويأسف لأن نسخة 2026 من كأس العالم «تحولت إلى سياسة فقط».

ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لنحو 15 عضواً من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني الذي قرر في نهاية المطاف نقل مقر إقامته المونديالي إلى تيخوانا المكسيكية عوضاً عن توسون في أريزونا.

فهل يمكن توقع أداء قوي من اللاعبين في مثل هذه الظروف؟

ويرد عزيزي: «هل تعتقدون أن اللاعبين يملكون خياراً؟»، موجهاً اللوم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومسؤوليه باعتبارهم «المسؤولين الرئيسيين» في نظره، لرضوخهم للضغوط الأميركية.

ويضيف: «في 1998، ذهبنا إلى فرنسا باحترام وكرامة، لعبنا المباراة ثم عدنا» إلى إيران، قبل أن يستطرد «لم أرَ يوماً إجراءات تفتيش بهذا التشدد عند وصول المنتخبات».

ويؤكد عزيزي أن هذه الجدل لا يؤثر على معنويات الفريق، كاشفاً: «أنا على تواصل مع بعض اللاعبين عبر (واتساب)، وهم لا يفكرون إطلاقاً في هذه الأمور، بل في لعب كرة القدم فقط».

وفي الولايات المتحدة، يقود معارضو إيران حملة منذ أسابيع ضد المنتخب الوطني، معتبرين إياه «فريق النظام» بدلاً من فريق الشعب.

ويرى عزيزي، المعروف بصراحته التي زادت من شعبيته بين الجماهير، أن هذه التصريحات «سخيفة»، مستشهداً بتجربته الشخصية لنفيها.

ويشدد لاعب كولن الألماني السابق أنه قبل ثورة 1979 كانت إيران «ملكية. اليوم هي جمهورية إيران. اللاعب يلعب من أجل بلده، وليس من أجل اعتبارات سياسية».

وتخوض إيران هذا العام مشاركتها السابعة في كأس العالم، لكنها لم تنجح حتى الآن في تجاوز دور المجموعات، ما يجعل المباراة المرتقبة أمام نيوزيلندا ذات أهمية خاصة لـ«تيم ملّي»، لاسيما أنه يتأهل إلى الدور التالي 8 منتخبات في المركز الثالث، إضافة إلى أصحاب المركزين الأولين في كل من المجموعات الـ12 بعد رفع عدد المنتخبات إلى 48 عوضاً عن 32.

وختم عزيزي: «إذا تغلبنا على نيوزيلندا، فستكون لدينا فرصة كبيرة للتأهل من المجموعة. الأمر ليس مستحيلاً».

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زيدان يترقب مباراة الجزائر لمشاهدة ابنه (أ.ف.ب)
  • «الشرق الأوسط»
TT
  • «الشرق الأوسط»
TT

زين الدين زيدان يختار الجزائر على فرنسا في افتتاح مشوار المونديال

زيدان يترقب مباراة الجزائر لمشاهدة ابنه (أ.ف.ب)
زيدان يترقب مباراة الجزائر لمشاهدة ابنه (أ.ف.ب)

سيكون الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان حاضراً في مدرجات ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي الأميركية لمتابعة الظهور الأول لابنه لوكا زيدان مع منتخب الجزائر في كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، مفضلاً هذه المواجهة على الظهور الأول لمنتخب فرنسا أمام السنغال، وذلك وفقاًَ لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.

زيدان كان حاضراً في مواجهة البرازيل والمغرب (رويترز)

ويخوض لوكا زيدان، حارس مرمى الجزائر، أول مباراة له في نهائيات كأس العالم فجر الأربعاء، وسط دعم عائلي كامل من والده وإخوته، في مواجهة قوية أمام حامل اللقب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وكان زيدان قد بدأ بالفعل جولته الأميركية الخاصة بالمونديال، حيث شوهد في مدرجات مباراة البرازيل والمغرب التي انتهت بالتعادل 1 – 1، قبل أن يتجه إلى كانساس سيتي لمؤازرة ابنه في أهم محطة بمسيرته الدولية حتى الآن.

لوكا زيدان حارس الجزائر (أ.ف.ب)

وتضع روزنامة البطولة زيدان أمام خيار صعب، إذ تفصل نحو 1800 كيلومتر بين ملعب أروهيد في كانساس سيتي وملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي، حيث تستهل فرنسا مشوارها أمام السنغال. كما أن فارق التوقيت بين المباراتين لا يمنحه فرصة حضور المواجهتين معاً.

ورغم أن اسمه يتردد بقوة باعتباره مرشحاً بارزاً لخلافة ديدييه ديشان في قيادة المنتخب الفرنسي مستقبلاً، فإن زيدان فضّل في هذه المناسبة الوقوف إلى جانب ابنه في أول ظهور له على المسرح العالمي، أمام أحد أقوى منتخبات البطولة وأبطال العالم.

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لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون إن فوزه الأول مع فريق فيراري له شعور لا يوصف.

وتألق هاميلتون بطل العالم سبع مرات ليفوز بسباق جائزة برشلونة الكبرى لسباقات السيارات «فورمولا 1»، ليحقق أول فوز له منذ 686 يوماً و41 سباقاً.

وأصبح النجم البريطاني أكبر فائز بسباق في «فورمولا 1» منذ الأسترالي جاك برابهام في عام 1970، لكنه تأثر بشدة على منصة التتويج بفوزه الأول بقميص فيراري.

ووصل هاميلتون إلى قاعة المؤتمر الصحافي بصوت مبحوح بعد مواطنيه جورج راسل ولاندو نوريس، الذين صعدوا سوياً على منصة التتويج بالوجود في أول ثلاثة مراكز في إنجاز بريطاني يتحقق لأول مرة منذ عام 1968.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي: «فرحتي بهذا الفوز ستستمر لأيام، لا أجد كلمات تصف شعوراً يفوق كل توقعاتي».

أضاف النجم البريطاني: «أشعر بامتنان كبير تجاه كل الأشخاص الذين أعمل معهم، ورؤيتهم وهم يرددون النشيد الوطني هو الشعور الأفضل».

وحقق هاميلتون فوزه الأول مع فيراري على الحلبة نفسها التي حقق عليها الألماني مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات فوزه الأول قبل 30 عاماً.

وانضم هاميلتون إلى فيراري وسط ضجة إعلامية كبيرة قبل الموسم الماضي، وذلك بعد رحيله عن فريق مرسيدس الذي حقق معه ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم، وواجه صعوبات كبيرة في موسمه الأول على التأقلم مع سيارة فيراري.

وقلص هاميلتون بفوزه في برشلونة الفارق من 66 إلى 41 نقطة مع الإيطالي كيمي أنتونيلي، لكن النجم البريطاني يبقى هادئاً بشأن حظوظه في المنافسة على لقب العام الحالي.

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الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروغواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وعلى ملعب ميامي ستاديوم سيلتقي الأخضر منتخب أوروغواي في الواحدة من صباح الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في ميامي لحساب الجولة الثامنة التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين يلتقيان مساء الاثنين.

وأشار «فيفا» في تقريره إلى أن منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا سيسعى لتجنب مصير جاره الأرجنتين الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية في النسخة الماضية «قطر 2022».

وأضاف التقرير: «صنع المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم قطر 2022 عندما قلب تأخره إلى فوز تاريخي 2 - 1 على الأرجنتين، التي توجت لاحقاً باللقب، في مباراته الافتتاحية».

ولفت التقرير إلى أن «الأخضر» سيسعى لتكرار السيناريو ذاته أمام عملاق آخر من أميركا الجنوبية يتمثل في منتخب أوروغواي.

وتأتي هذه المواجهة بعد ما يقارب ثمانية أعوام من اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين في كأس العالم، وذلك في نسخة روسيا 2018.

ودخل منتخب أوروغواي تلك المباراة منتشياً بفوز متأخر 1 - صفر على مصر، فيما سعى المنتخب السعودي إلى التعويض بعد خسارته صفر - 5 أمام المنتخب الروسي المضيف.

وجاء الفارق ضئيلاً في تلك المباراة، إذ حسمت بهدف وحيد في منتصف الشوط الأول، عندما تابع لويس سواريز كرة بقدمه اليسرى إثر ركلة ركنية، ليؤمن تأهل منتخب «لا سيليستي» إلى دور الـ16.

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