دورة روزمالين: العياء يحرم كرايتشيكوفا من فرصة الفوز بلقب أول منذ 2024

حرم العياء التشيكية باربورا كرايتشيكوفا من فرصة الفوز بلقبها الأول منذ بطولة ويمبلدون عام 2024، بعد انسحابها من نهائي دورة روزمالين الهولندية لكرة المضرب (250 نقطة) قبل مواجهتها مع الأميركية روبين مونتغومري.

وبعدما فاجأت العالم عام 2021 بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، أضافت كرايتشيكوفا لقباً كبيراً ثانياً إلى رصيدها بتتويجها بطلة لويمبلدون عام 2024 على حساب الإيطالية جازمين باوليني.

لكن لقب ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق نسختها لهذا العام في 29 الحالي، كان بمثابة اللعنة على ابنة الثلاثين عاماً المصنفة 65 حالياً بعدما وصلت إلى المركز الثاني في أوائل 2022، إذ فشلت بعدها في الوصول إلى أي مباراة نهائية حتى عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

لكن فرصة الفوز بلقبها التاسع تبخرت بسبب العياء، ما منح منافستها الأميركية البالغة 21 عاماً باكورة ألقابها في دورات رابطة المحترفات (دبليو تي إيه) بعدما شقت طريقها إلى النهائي من التصفيات.

وبفضل هذا اللقب، ستصعد مونتغومري 244 مركزاً في تصنيف الاثنين، لتصبح الـ240 عالمياً، لكنها لا تزال بعيدة عن المركز الخامس والتسعين الذي وصلت إليه في يونيو (حزيران) 2025.