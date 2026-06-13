الإسباني كوكوريا يأمل أن تجلب له «بيجامة» زوجته الحظ في المونديال

يأمل مدافع إسبانيا مارك كوكوريا، الذي صنع هدف الفوز المتأخر لميكل أويارزابال أمام إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024، أن تجلب له تميمة حظه، وهي سترة ملابس النوم «بيجامة» ارتدتها زوجته خلال مشوار التتويج الأوروبي، المزيد من التوفيق خلال كأس العالم لكرة القدم أيضاً.

وحالف الحظ لاعب تشيلسي (27 عاماً) طوال بطولة أوروبا 2024؛ إذ لم تُحتسب عليه ركلة جزاء عندما اصطدمت الكرة بيده أمام مرماه خلال الوقت الإضافي في مباراة دور الثمانية أمام ألمانيا، قبل أن تسجل إسبانيا هدف الفوز في الدقيقة الـ119.

وقال كوكوريا في مقابلة مع صحيفة «ماركا» نشرت، السبت: «أحتفظ ببعض ميداليات المفاتيح التي صنعها لي أطفالي».

وأضاف: «أخذت معي أيضاً سترة بيجامة زوجتي، التي ارتدتها عندما كانت معي خلال بطولة أوروبا، ووضعتها في حقيبتي مجدداً لنرى ما إذا كانت ستجلب نفس الحظ».

ولا يعد اللجوء لتمائم الحظ أمراً غريباً بين لاعبي كرة القدم، حيث اشتهر الأرجنتيني ليونيل ميسي بارتداء شريط أحمر حول كاحله الأيسر خلال النسختين الماضيتين من كأس العالم.

كما يمتلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يشارك في سادس نسخة له من كأس العالم إلى جانب ميسي وهو ما يشكل رقماً قياسياً، عملة معدنية قديمة أهداها له جده.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر، الاثنين المقبل، في أتلانتا.