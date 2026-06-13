«مونديال 2026»: الشرطة الأميركية تبحث عن سارقي مُعدّات تدريب المنتخب الإنجليزي

قال عمدة مدينة كانساس سيتي، كوينتن لوكاس، إن مسؤولين محليين وفيدراليين وعلى مستوى الولاية يحققون في سرقة معدات خاصة بمنتخب إنجلترا المشارك في مونديال 2026 لكرة القدم، قبل وصوله إلى مقر تدريباته السبت.

وأفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية بأن من بين المسروقات كرات وأحذية، بعدما تم اقتحام مركبات كانت تنقل المعدات إلى مقر المنتخب في «سووب سوكر فيليدج».

وأصدر لوكاس بياناً على منصة «إكس» بعنوان: «بيان بشأن سرقة معدات المنتخب الإنجليزي أثناء نقلها»، قال فيه: «علم مسؤولو مدينة كانساس سيتي أمس أنه في وقتٍ ما خلال نقل المعدات براً من فلوريدا حتى وصولها إلى منشأة التدريب في كانساس سيتي، سُرقت ممتلكات تعود للمنتخب الإنجليزي من مركبة النقل الخاصة بالفريق».

وأضاف أن مسؤولين محليين وفيدراليين وعلى مستوى الولاية «يعملون على تحديد مكان وقوع السرقة داخل الولايات المتحدة، وجميع الأفراد الذين قد يكونون متورطين. وسيتم تقديم مزيد من المعلومات من قبل السلطات في وقت لاحق».

وأكّد الاتحاد الإنجليزي للعبة لوكالة «برس أسوسييشن» البريطانية وقوع الحادثة، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات؛ نظراً لأن القضية باتت بيد الشرطة.

وأشارت «بي بي سي» إلى معلومات عن توقيف شخصين على صلة بالحادثة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل أول حصة تدريبية له في «سووب سوكر فيليدج» عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينيتش) السبت، بعد انتقاله من مقر إقامته قبل البطولة في فلوريدا.

ويفتتح بطل العالم لعام 1966 مشواره في النسخة الحالية بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء، قبل أن يواجه لاحقاً كلاً من غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.