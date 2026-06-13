ترمب يهنئ منتخب أميركا بالفوز العريض على باراغواي في المونديال

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب منتخب بلاده بعد الفوز العريض على باراغواي بنتيجة 4 / 1 في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
وكتب ترمب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، السبت: «أهنئ المنتخب الأميركي على فوزه الكبير 4 / 1 على منتخب باراغواي المميز، استمروا».
ويبقى هذا الفوز المقنع الذي تحقق في لوس أنجليس، مساء الجمعة، بمثابة انطلاقة مثالية للولايات المتحدة التي تنظم كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
وسيلعب المنتخب الأميركي في دور المجموعات أمام أستراليا وتركيا.
ولم يحضر ترمب مباراة أميركا ضد باراغواي لكن وزير الخارجية ماركو روبيو كان حاضراً في المدرجات.
ولم يعلن بعد ما إذا كان الرئيس الأميركي سيكون موجوداً في مباريات منتخب بلاده، لكن من المؤكد أنه سيكون حاضراً للمباراة النهائية التي ستقام يوم 19 يوليو (تموز) في نيوجيرسي لتسليم الكأس للفريق الفائز.