شرطة بيرو تستعين بتميمتي المونديال للقبض على تاجر مخدرات

نجح شرطيان من بيرو في القبض على تاجر مخدرات مشتبه به بعد تنكرهما بارتداء زي تميمتي كأس العالم كلوتش ومابل.

وقال الكولونيل كارلوس ألكانتارا، قائد وحدة السرب الأخضر وهي وحدة لمكافحة الجريمة، إنهم ألقوا القبض على كارلوس كابريرا (48 عاماً) بمساعدة اثنين من عناصر الشرطة السرية خلال مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأضاف ألكانتارا: «بفضل عمل ذكي أدركنا أن هذا الشخص يشجع كرة القدم بجنون، وكان متأثراً بأجواء كأس العالم، لذا قررنا تنكر أفراد من الشرطة في زي تميمتي كأس العالم لنقترب منه دون إثارة الشكوك حولنا وتمكنا من القبض عليه».

ويمثل «كلوتش» النسر الأصلع الولايات المتحدة، بينما يرمز الأيل «مابل» إلى كندا، وتشمل التميمة أيضاً النمر «زايو» الذي يشير إلى المكسيك.

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت على 2524 عبوة من الكوكايين الخام وسلاح ناري خلال العملية.

وتعاقب بيرو من يضبط بحوزته ما بين 5 إلى 50 غراماً من الكوكايين الخام بالسجن فترة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات.