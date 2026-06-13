ريتيج المدير الرياضي الألماني يثني على الحارس باومان

أثنى أندرياس ريتيج، المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم، على أوليفر باومان، حارس مرمى المنتخب الأولى، على ردة فعله بعد علمه بأنه سيصبح الحارس الاحتياطي بعد أن كان الحارس الأول في بطولة كأس العالم.

وكان يبدو أن حارس مرمى هوفنهايم سيصبح الحارس الأساسي في المباراة الأولى أمام كوراساو في هيوستن يوم الأحد المقبل، ولكن المدرب يوليان ناغلسمان قرر استدعاء مانويل نوير، الفائز بكأس العالم 2014، من الاعتزال الدولي قبل انطلاق البطولة مباشرة.

وقال أندرياس ريتيج، المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن باومان خلال زيارة إلى «البيت الألماني لكرة القدم» في نيويورك مساء الجمعة: «طريقة تعامله مع كل هذا الوضع تستحق تقديراً كبيراً، لا أعرف إن كنت سأتمكن من فعل ذلك».

وكان باومان قد اضطر بالفعل للمشاركة في آخر مباراتين وديتين قبل المونديال عندما عانى نوير مشكلة في عضلة الساق، لكن الحارس، البالغ من العمر 40 عاماً، أصبح جاهزاً للمشاركة مع توجه المنتخب الألماني إلى تكساس من معسكره في نورث كارولاينا.

وقال ريتيج عن جاهزية نوير: «عندما أرى مانو وهو يحلق في منطقة الجزاء ومنطقة الست ياردات، لا أشعر بأي قلق. لكنني لست خبيراً في إصابة ساقه، أنا لست طبيباً ولا عرافاً، علينا الانتظار لنرى».

كما شدد ريتيج على أن كوراساو، منتخب أصغر دولة تصل إلى نهائيات كأس العالم للرجال، يجب عدم الاستهانة رغم كونه مرشحاً ضعيفاً ويشارك لأول مرة في كأس العالم.

وقال: «لن تتمكن من التفوق بسهولة على أي فريق يُشارك في هذه البطولة».