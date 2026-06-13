الألماني كورشه مرشح لمنصب المدير الرياضي في ميلان

ذكرت تقارير إعلامية أن ماركوس كورشه، المدير الرياضي لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، بات هدفاً محتملاً لتولي المنصب نفسه في فريق ميلان الإيطالي، وذلك بعدما رفض رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا المنصب.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن كورشه (45 عاماً) لم يرغب في الرد على هذه الشائعات.

ورفض رانجنيك (67 عاماً) عرض ميلان رغم أن عقده مع منتخب النمسا ينتهي بعد كأس العالم، حسبما ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

وفشل ميلان في إنهاء الدوري الإيطالي باحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وأقال ماسيميليانو أليغري، المدير الفني، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي والمدير التقني.

ووفقاً للتقارير، فإن خليفة أليغري، قد يكون النمساوي أوليفر غلاسنر، الذي فاز مؤخراً بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع كريستال بالاس.