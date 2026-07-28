تقرير: منفذ اعتداء برلين كان قد أعلن مبايعته «داعش» في فيديو

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني أن منفذ الاعتداء على مسيرة في برلين أعلن مبايعته تنظيم «داعش» في فيديو، السبت، يوم تنفيذ عملية الدهس، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية لم تذكر هويتها، أن المحققين عثروا على الفيديو في الهاتف النقال لعبد الرحمن بلوط، وهو ألماني من أصل لبناني اقتحم بمركبته مسيرة، مساء السبت، في العاصمة، متسبباً في مقتل امرأة وإصابة 29 آخرين.

ولم ترد النيابة العامة الألمانية راهناً على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» للحصول على تأكيد.

واقترح وزير الداخلية الألماني، الاثنين، خطة للتشدد أمنياً في ضوء الانتقادات التي أثارها الهجوم على المسيرة، بعدما تبيّن أن منفذ عملية الدهس الذي أردته الشرطة، كان طليقاً رغم انتمائه إلى أوساط متطرفة. ودعا الوزير المحافظ ألكسندر دوبريندت في مقابلة مع صحيفة «بيلد» إلى خطة من 3 بنود هي تعديل قانون العقوبات الخاص بالأحداث، وزيادة استخدام الأساور الإلكترونية، ووضع قواعد موحّدة على المستوى الوطني في ما يتعلق بالحجز الاحتياطي. وقد يصبّ هذا الهجوم الذي حصل قبل أقل من شهرين من انتخابات بلدية في برلين تشهد منافسة محتدمة، وأدى إلى مقتل امرأة بولندية وإصابة 29 شخصاً، في مصلحة اليمين المتطرف (حزب البديل من أجل ألمانيا) الذي تتصاعد شعبيته في مختلف أنحاء البلاد.