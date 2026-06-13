«مونديال 2026»: ألمانيا تتطلع لبداية مثالية أمام كوراساو المنتشية «بالتأهل الأول»

يتطلع المنتخب الألماني لتجنب ما قد يكون واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، عندما يستهل مشواره في منافسات مونديال 2026 بمواجهة منتخب كوراساو، الأحد، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، في مواجهة تاريخية يستضيفها ملعب مدينة هيوستن الأميركية، وتشهد الظهور المونديالي الأول على الإطلاق لمنتخب كوراساو الذي يدخل اللقاء وعينه على كتابة تاريخ جديد لبلاده في هذا المحفل العالمي الكبير.

يدخل «المانشافت» الألماني البطولة بعيداً عن دائرة الترشيحات الكبرى للفوز باللقب، وهو أمر قد يفضله المدرب يوليان ناغلسمان للعمل في هدوء وبعيداً عن الضغوط الإضافية، لا سيما بالنظر إلى التاريخ العريق للماكينات الألمانية في المسابقة التي توجوا بلقبها 4 مرات في أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.

ورغم خيبة الأمل الكبيرة التي لاحقت المنتخب الألماني في النسختين الأخيرتين من كأس العالم بخروجه من دور المجموعات في 2018 و2022، يمر الفريق حالياً بفترة كروية مميزة للغاية تحت قيادة ناغلسمان، بعدما حقق الفوز في آخر 9 مباريات خاضها في جميع المسابقات. وشهدت مسيرته التحضيرية هذا العام تحقيق 4 انتصارات ودية متتالية على منتخبات سويسرا وغانا وفنلندا وأميركا الشريك في استضافة البطولة.

وتضم المجموعة الخامسة أيضاً منتخبَي كوت ديفوار والإكوادور، ما يعني أن أي نتيجة أخرى غير الفوز المريح على كوراساو ستضع الفريق ومدربه تحت طائلة انتقادات حادة.

في المقابل، يخوض منتخب كوراساو المنافسات دون أي ضغوط نفسية؛ إذ يعد مجرد تأهله إلى المونديال إنجازاً مذهلاً لبلد يصنف كأصغر دولة مشاركة من حيث المساحة وعدد السكان الذي لا يتجاوز 160 ألف نسمة.

ونجح أبناء المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات البالغ من العمر 78 عاماً في تصدر مجموعتهم بالتصفيات، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لخطف بطاقة العبور التاريخية. واستعد الفريق للمونديال بخوض مباراتين وديتين في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي؛ حيث خسر الأولى أمام اسكوتلندا بنتيجة 1- 2، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز في الثانية على أروبا بنتيجة 4- صفر.

ويحتل منتخب كوراساو المركز 82 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسيكون حصد أي نقطة في هذه البطولة بمثابة نجاح تاريخي وإعجازي للمدرب الهولندي الخبير الذي يمتلك استراتيجية واضحة لتقديم أفضل أداء ممكن.

وتحوم الشكوك داخل المعسكر الألماني حول الحالة البدنية لحارس المرمى المخضرم مانويل نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، بسبب إصابة في ربلة الساق، إلا أن المؤشرات تؤكد مشاركته أساسياً لحماية عرين الماكينات.

وتزخر التشكيلة الألمانية بأسماء بارزة، في مقدمتها جوشوا كيميتش وجوناثان تاه وليروي ساني وجمال موسيالا وفلوريان فيرتز، في حين سيتولى كاي هافيرتز البالغ من العمر 27 عاماً قيادة الخط الأمامي، منتشياً بتسجيله في نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة آرسنال، ومستهدفاً تعزيز رصيده التهديفي الدولي البالغ 22 هدفاً في مسيرته مع المنتخب.

أما في معسكر كوراساو، فلا توجد أي غيابات تذكر، وسيقود المخضرم لياندرو باكونا البالغ من العمر 34 عاماً خط وسط الفريق رفقة شقيقه جونينيو باكونا، بينما يبرز اسم لاعب مانشستر يونايتد السابق تاهيث تشونغ البالغ من العمر 26 عاماً كأهم الأوراق الهجومية للفريق، بعدما سجل 3 أهداف في أول 6 مباريات دولية له.