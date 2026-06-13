فاتورة المونديال تقلق الأميركيين ونسخة 2026 الأكثر حرارة

تتجه نيويورك ونيوجيرسي إلى إنفاق أكثر من نصف مليار دولار لاستضافة مباريات كأس العالم 2026 والفعاليات المصاحبة لها، وسط نقاش متزايد بشأن حجم العوائد المنتظرة مقارنة بالتكاليف العامة.
كما تفرض الأحوال الجوية نفسها على النسخة الحالية، إذ يتوقع، وفق تقارير صحافية أميركية، أن تكون من أكثر نسخ كأس العالم حرارة منذ مونديال 1994، مع مخاوف من تأثير العواصف الرعدية ودرجات الحرارة المرتفعة على سير عدد من المباريات.
في غضون ذلك، أكّد أندرو جولياني، الرئيس التنفيذي لفريق العمل الخاص بكأس العالم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يحضر المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام باراغواي، كما غابت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن افتتاح منتخب بلادها أمام جنوب أفريقيا، في سابقة لافتة بين قادة الدول المستضيفة.
وتتجه الأنظار، اليوم، إلى المواجهة المرتقبة بين المغرب والبرازيل، في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول بالبطولة، إلى جانب مواجهة قطر وسويسرا.