كأس العالم: كندا تقتنص تعادلاً تاريخياً أمام البوسنة

حصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه ببطولة كأس العالم، عقب تعادله المثير 1 / 1 مع منتخب البوسنة والهرسك مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال.

وفي مدينة تورونتو الكندية، بادر منتخب البوسنة بالتسجيل عن طريق جوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يحرز كايل لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، حصل منتخبا كندا والبوسنة على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي قطر وسويسرا، اللذين يلتقيان مساء السبت في الجولة الأولى للمجموعة أيضا.

ويلعب المنتخب الكندي لقاءه المقبل في كأس العالم مع نظيره القطري بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك.

وكان منتخب كندا خسر جميع مبارياته الست الماضية التي لعبها في مشاركتيه السابقتين بكأس العالم عامي 1986 و2022 بالمكسيك وقطر على الترتيب.