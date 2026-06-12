«مونديال 2026»: المنتخب الألماني يتدرب في «أشد أيام الصيف حرارة»

تدرَّب المنتخب الألماني، تحت أشعة الشمس الحارقة في أشد أيام الصيف حرارة حتى

الآن، وذلك في ملعب تدريباته بأميركا، الجمعة، استعداداً لمباراته الأولى بـ«كأس العالم» التي ستقام في ملعب مكيف بهيوستن.

قد تكون مباراة الأحد، التي ستقام تحت سقف الملعب ضد منتخب كوراساو الذي صعد للبطولة، للمرة الأولى، بمثابة متنفس من حرارةٍ تجاوزت 30 درجة مئوية في مقر تدريبات المنتخب الألماني بولاية كارولاينا الشمالية.

وتدرَّب جميع اللاعبين الـ27، بمن فيهم حارس المرمى جوناس أوربيغ، في حَرَم جامعة ويك فورست، وذلك قبل السفر إلى تكساس.

واستخدم يوليان ناغلسمان رشاشاً للماء لتخفيف حرارة الجو، وخلال فترات الاستراحة، جرى توفير مروحة على خط التماس تقوم بنشر رذاذ مُنعش من الماء.

وقال جوناثان تاه، مُدافع الفريق في تعليقه على الظروف الجوية: «بالطبع، الجو حار جداً، لكننا كنا نعلم ذلك مسبقاً».

وأضاف: «أسوأ ما يمكن تحمله هو الشكوى، يجب علينا تقبل الأمر، لدينا كل ما يلزم للتخفيف من وطأة الحرارة قدر الإمكان، من المهم تجاهل كل شيء والتركيز على ما يهم».