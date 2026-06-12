«الدوري الفرنسي»: توبمولر يقترب من تدريب «لانس عبد الحميد»

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، الجمعة، أن الألماني دينو توبمولر، المدير الفني السابق لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، يقترب من تولي تدريب فريق لانس الفرنسي.

وذكرت تقارير، من بينها ما نشرته صحيفة «ليكيب» الرياضية، أن توبمولر يستعد لتوقيع عقد لمدة عامين يوم الاثنين المقبل مع وصيف الدوري الفرنسي، الذي تأهل أيضاً إلى دوري أبطال أوروبا، والذي يضم النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد.

وكان توبمولر تولى مؤخراً تدريب آينتراخت فرانكفورت في الفترة من 2023 حتى يناير (كانون الثاني) 2026، ولا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي يمتد حتى عام 2028.

وذكرت التقارير أن طريقة لعب توبمولر لكرة القدم أقنعت مسؤولي لانس، وجعلته المرشح الأبرز لخلافة بيير ساغ، الذي يبدو أنه سيتولى تدريب كريستال بالاس الإنجليزي.

ويتحدث توبمولر اللغة الفرنسية بطلاقة، بعدما درب فريق إكسيلسيور البلجيكي، وديدلانغ من لوكسمبورغ.