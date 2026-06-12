تورونتو تستقبل مشجعي المونديال بالرحلات الرخيصة

رغم بقاء بعض التذاكر غير المبيعة، وإلغاء مهرجان الجماهير في الليلة الافتتاحية بسبب الأمطار، إلى جانب إقامة مباريات المنتخبات الكبرى في الولايات المتحدة والمكسيك، فإن الزوار القادمين إلى تورونتو يبدون عزماً واضحاً على الاستمتاع بأول مباراة في تاريخ كأس العالم تقام على الأراضي الكندية.

وجاء هؤلاء المشجعون لمشاهدة أحد أصحاب الأرض والضيافة وهو يستهل مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة البوسنة والهرسك الجمعة.

وسافر البعض لمجرد أن كندا ليست الولايات المتحدة، رغم التشابه الثقافي بينهما، بينما توقف آخرون للاستمتاع بجولة احتفالية في الحانات مستغلين انخفاض السن القانونية لتناول الجعة (البيرة) في كندا مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال برايدن القادم من اسكوتلندا: «نحن هنا في تورونتو بسبب رحلات الطيران الرخيصة، ولأننا لا نستطيع ارتياد الحانات في أميركا كوننا في سن 20».

وكان برايدن وستة من أصدقائه، يرتدون الزي الاسكوتلندي التقليدي، ويتجولون حول برج «سي إن» الشهير بالمدينة بحثاً عن حانة محلية الخميس.

ويخططون لتناول الجعة (البيرة) قبل التوجه بالسيارة إلى بوسطن السبت، حيث تخوض اسكوتلندا مباراتها الأولى في المجموعة الثالثة أمام هايتي، علما بأن السن القانونية لارتياد الحانات هناك هو 21 عاماً مقارنة بسن 19 عاماً في تورونتو.

وتعد كندا أيضاً موطناً لجالية كبيرة من المهاجرين من جميع أنحاء العالم، والذين يحتشدون لمؤازرة المنتخبات الزائرة.

وسافر عرفان (41 عاماً)، وهو مواطن كندي من أصل بوسني، مع طفليه من أوتاوا لمؤازرة منتخب وطنه الأم في ما وصفه بأنه سيكون يوماً تاريخياً لبلاده.

وواجهت كأس العالم انتقادات في تورونتو بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، وازدحام حركة المرور، وأعمال التوسعة في الملعب، التي تضمنت مقاعد مؤقتة.

والخميس، ألغى مسؤولو المدينة فجأة مهرجاناً للمشجعين خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي بسبب تحذيرات من عواصف رعدية.

لكن هذا الإجراء لم ينل من حماس المشجعين الذين تفرقوا في حانات المدينة والساحات العامة لمواصلة متابعة المباراة.

وكان باتريك تشيكفاك (42 عاماً) قد اشترى تذاكره قبل أشهر على أمل مشاهدة مباراة كندا وإيطاليا، حيث دفع 1300 دولار كندي (930 دولاراً أميركياً) مقابل تذكرته، وعبر عن إحباطه لعدم تأهل إيطاليا.

وقال: «لكن هذا يعني أننا لن نرى الجماهير الإيطالية في مواجهة مشجعي الفريق المنافس، وسيكون هناك دعم أكبر لكندا».

وتستفيد كندا أيضاً من سمعتها الطيبة كوجهة أكثر ترحيباً مقارنة بجارتها الجنوبية.

وقال ماكسيميليان روت، الذي سافر من ميونيخ في ألمانيا لمشاهدة المباريات في تورونتو: «أفضل كندا على الولايات المتحدة في الوقت الحالي».

وتلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار في ملعب تورونتو يوم 20 يونيو (حزيران). وأضاف روت (26 عاماً): «لكن إذا تأهلت ألمانيا، فيجب أن أزور الولايات المتحدة».