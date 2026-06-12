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الرياضة رياضة عالمية

مدرب التشيك بعد الخسارة أمام كوريا: فاز الفريق الأفضل

مدرب منتخب جمهورية التشيك ميروسلاف كوبيك (إ.ب.أ)
مدرب منتخب جمهورية التشيك ميروسلاف كوبيك (إ.ب.أ)
  • غوادالاخارا: «الشرق الأوسط»
TT
  • غوادالاخارا: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب التشيك بعد الخسارة أمام كوريا: فاز الفريق الأفضل

مدرب منتخب جمهورية التشيك ميروسلاف كوبيك (إ.ب.أ)
مدرب منتخب جمهورية التشيك ميروسلاف كوبيك (إ.ب.أ)

أشاد مدرب منتخب جمهورية التشيك ميروسلاف كوبيك بلاعبيه للجهد الذي بذلوه في أولى مبارياتهم بكأس العالم لكرة القدم وانتهت بالخسارة أمام كوريا الجنوبية الجمعة، لكنه قال إن الجانب الأفضل هو الذي فاز وإن فريقه بحاجة إلى مزيد من القوة في الهجوم ليستمر في البطولة.

وقلبت كوريا الجنوبية تأخرها بهدف لتفوز على التشيك 2-1 في المجموعة الأولى وتلحق بلاعبي كوبيك أول خسارة بعد سلسلة من ست مباريات دون هزيمة.

وقال كوبيك للصحافيين: «ارتكبنا بعض الأخطاء بالفعل، لكننا صنعنا فرصاً أيضاً. كان منافسنا سريعاً جداً... فاز الفريق الأفضل».

وأضاف: «كان علينا أن نستبسل وفعلنا ذلك... الآن علينا المضي قدماً. نحتاج إلى أن نكون أكثر هجومية وإبداعاً في الثلاثين متراً الأخيرة. لدينا مجال للتحسن في الهجوم».

وضع لاديسلاف كريتشي التشيك في المقدمة بضربة رأس رائعة في ظل سيطرتهم على الكرات الهوائية، لكن سرعان ما أدرك هوانغ إن-بيوم التعادل ثم صنع هدف الفوز للبديل أوه هيون-جيو.

وقال كوبيك أيضاً إن التشيك بحاجة إلى مزيد من الجهد من اللاعبين الرئيسيين مثل المهاجم باتريك شيك ولاعب الوسط المهاجم بافل شولتس اللذين استبدلهما في الشوط الثاني بعد أن بدا عليهما الإرهاق في درجة الحرارة المرتفعة.

وتلتقي التشيك مع جنوب أفريقيا في 18 يونيو (حزيران).

وقال كوبيك: «سنواجه منافساً صعباً، وقد واجهنا للتو منافساً صعباً... كان يتعين علينا أن نلعب حتى النهاية، لذا فاللاعبون مرهقون بالتأكيد».

ورغم الهزيمة الأولى للمدرب (74 عاماً) منذ توليه المنصب، وجد كوبيك جوانب إيجابية، لا سيما أداء ألكسندر سويكا في خط الوسط الذي خاض أول مباراة دولية رسمية في مسيرته.

كما لم يكترث بالسفر الذي ينتظر التشيك التي ستتوجه إلى أتلانتا الأسبوع المقبل لمواجهة جنوب أفريقيا بينما تواجه المكسيك، البلد المشارك في استضافة البطولة ومتصدر المجموعة الأولى، كوريا الجنوبية.

وقال كوبيك: «علينا أن نتأقلم مع هذا الوضع لأن هذا ما خطط له الآخرون لنا».

وأضاف: «فريقنا اللوجستي جيد، لكن الاضطرار إلى السفر كل هذه المسافات ليس مثالياً».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك

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موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
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  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
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موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروغواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وعلى ملعب ميامي ستاديوم سيلتقي الأخضر منتخب أوروغواي في الواحدة من صباح الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في ميامي لحساب الجولة الثامنة التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين يلتقيان مساء الاثنين.

وأشار «فيفا» في تقريره إلى أن منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا سيسعى لتجنب مصير جاره الأرجنتين الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية في النسخة الماضية «قطر 2022».

وأضاف التقرير: «صنع المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم قطر 2022 عندما قلب تأخره إلى فوز تاريخي 2 - 1 على الأرجنتين، التي توجت لاحقاً باللقب، في مباراته الافتتاحية».

ولفت التقرير إلى أن «الأخضر» سيسعى لتكرار السيناريو ذاته أمام عملاق آخر من أميركا الجنوبية يتمثل في منتخب أوروغواي.

وتأتي هذه المواجهة بعد ما يقارب ثمانية أعوام من اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين في كأس العالم، وذلك في نسخة روسيا 2018.

ودخل منتخب أوروغواي تلك المباراة منتشياً بفوز متأخر 1 - صفر على مصر، فيما سعى المنتخب السعودي إلى التعويض بعد خسارته صفر - 5 أمام المنتخب الروسي المضيف.

وجاء الفارق ضئيلاً في تلك المباراة، إذ حسمت بهدف وحيد في منتصف الشوط الأول، عندما تابع لويس سواريز كرة بقدمه اليسرى إثر ركلة ركنية، ليؤمن تأهل منتخب «لا سيليستي» إلى دور الـ16.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، اقترب من التعاقد مع المدافع الأيمن الألماني، ناثانيال برون، قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وقالت صحيفة «بيلد» الألماني، الأحد، إن الناديين على ثقة من إتمام إجراءات التعاقد خلال الأيام المقبلة، حيث اتفق ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، وماركوس كروشه من فرانكفورت، على قيمة الصفقة التي تبلغ 55 مليون يورو (63.6 مليون دولار).

ذكر التقرير أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة الأساسية والإضافات. ويزعم أن فرانكفورت طلب في البداية أكثر من 60 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع براون (22 عاماً) عقداً مع بايرن ميونيخ حتى عام 2031، حيث يعد الكندي ألفونسو ديفيز الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر منذ سنوات، إلا أنه عانى من إصابات متكررة.

شهد براون صعوداً سريعاً في فرانكفورت منذ انضمامه من نورمبرغ، أحد أندية الدرجة الثانية، عام 2024، ما أهله للانضمام إلى المنتخب الوطني.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لضم كوكوريا من تشيلسي

المدافع الدولي مارك كوكوريا في معسكر «لاروخا» بالمكسيك (إ.ب.أ)
المدافع الدولي مارك كوكوريا في معسكر «لاروخا» بالمكسيك (إ.ب.أ)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لضم كوكوريا من تشيلسي

المدافع الدولي مارك كوكوريا في معسكر «لاروخا» بالمكسيك (إ.ب.أ)
المدافع الدولي مارك كوكوريا في معسكر «لاروخا» بالمكسيك (إ.ب.أ)

توصل ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم المدافع الدولي مارك كوكوريا بعد انتهاء كأس العالم بصفقة تبلغ قيمتها 63 مليون دولار، وفق ما أفادت، الأحد، تقارير إعلامية.

وانضم الظهير الأيسر، البالغ 27 عاماً، إلى تشيلسي قادماً من برايتون عام 2022، بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني، وانتقاله لاحقاً إلى خيتافي.

وعيّن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً) مدرباً للفريق هذا الأسبوع بعدما سبق له أن أشرف على النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، بعد إعادة انتخابه في وقت سابق هذا الشهر، عقب موسمين من دون تحقيق أي لقب كبير.

ويستعد النادي الملكي لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي عند انتهاء عقده مع الريدز، كما نقلت التقارير إمكانية التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا غير المرتبط بأي ناد، والهولندي دينزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

واحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد نتائج مخيبة للآمال، وانتقد كوكوريا قرار إقالة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في يناير (كانون الثاني).

وأحرز كوكوريا الذي كان يتبقى عامان من عقده في ملعب «ستامفورد بريدج»، مع «البلوز» كأس العالم للأندية ومسابقة كونفرنس ليغ عام 2025.

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