شينابوم رئيسة المكسيك تشيد بافتتاحية «إيجابية» للمونديال

تحدثت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن استنتاجات إيجابية من مباراة افتتاح كأس العالم في مكسيكو سيتي، الخميس، على الرغم من الاحتجاجات التي وقعت قبل المباراة.

وحقق منتخب المكسيك، وهي إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، بداية مثالية بأهداف من جوليان كينونيس وراؤول خيمينيز، بفوزه بنتيجة 2 -0 على منتخب جنوب أفريقيا الذي لعب بتسعة لاعبين.

والجانب السلبي الوحيد بالنسبة للمكسيك كان حصول سيزار مونتيس على بطاقة حمراء متأخرة بسبب تدخل قوي ضد لاعب جنوب أفريقي.

وقالت شينباوم في بيان: «بكل فخر أهنئ منتخبنا الوطني المكسيكي على جلب هذه الفرحة التاريخية لنا وعلى إظهار عظمة المكسيك للعالم داخل الملعب وخارجه».

وأضافت الرئيسة التي شاهدت المباراة في مهرجان للجماهير: «عاشت قاعدتنا الجماهيرية وعاشت مدينتنا وعاشت المكسيك».