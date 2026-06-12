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الرياضة رياضة عالمية

ليست «غرفة خضراء»… لماذا تحولت استوديوهات «بي بي سي» في كأس العالم إلى معركة ثقافية؟

مكان استديوهات «بي بي سي» لاقت انتقادات لاذعة (ذا أثلتيك)
مكان استديوهات «بي بي سي» لاقت انتقادات لاذعة (ذا أثلتيك)
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ليست «غرفة خضراء»… لماذا تحولت استوديوهات «بي بي سي» في كأس العالم إلى معركة ثقافية؟

مكان استديوهات «بي بي سي» لاقت انتقادات لاذعة (ذا أثلتيك)
مكان استديوهات «بي بي سي» لاقت انتقادات لاذعة (ذا أثلتيك)

أثار قرار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تقديم تغطيتها لكأس العالم 2026 من مدينة سالفورد في مانشستر الكبرى، بدلاً من الوجود الكامل داخل الولايات المتحدة، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية البريطانية، وتحول إلى ما يشبه «حرباً ثقافية» بين منتقدي المؤسسة والمدافعين عنها وذلك وفقاً لشبكة «The AthleticA».

فور الإعلان عن الخطة، انهالت الانتقادات من بعض وسائل الإعلام والمعلقين الذين اعتبروا أن اعتماد الاستوديو الرئيسي داخل بريطانيا يمثل دليلاً جديداً على التراجع المستمر للمؤسسة العريقة.

ووصفت صحيفة «ديلي تلغراف» التغطية بأنها «كأس عالم من المنزل»، بينما ذهبت وسائل أخرى إلى القول إن «بي بي سي» ستخسر المنافسة أمام منافستها «آي تي في» في استقطاب أبرز المحللين والنجوم.

وزاد الجدل بعدما سخر المهاجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر، الذي كان الوجه الأبرز لتغطية «بي بي سي» في سبع نسخ متتالية من كأس العالم قبل مغادرته المؤسسة العام الماضي، من القرار قائلاً إنه سعيد بتقديم برنامجه الجديد لصالح «نتفليكس» من استوديو مطل على ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك، بدلاً من الجلوس داخل «صندوق أخضر في سالفورد».

لكن الواقع مختلف تماماً.

فخلال جولة إعلامية نظمتها «بي بي سي» هذا الأسبوع، تبين أن الاستوديو الجديد لا يعتمد أساساً على تقنية الشاشة الخضراء التي تسمح بإضافة خلفيات رقمية لاحقاً، بل على شاشة ضخمة من نوع «إل إي دي» تلتف حول مساحة الاستوديو وتعرض مشاهد واقعية ومتغيرة بحسب المدينة التي تستضيف المباراة في ذلك اليوم.

وقال أليكس كاي - جيلسكي، مدير قطاع الرياضة في «بي بي سي»، الذي انضم إلى المؤسسة قادماً من شبكة «The Athletic» عام 2024، إن وصف الاستوديو بأنه «صندوق أخضر» غير صحيح إطلاقاً، مضيفاً: «إنه استوديو حديث ومتطور للغاية، لكن الناس لم يروه من قبل».

وأوضح أن غياب الشاشة الخضراء يمنح المذيعين والضيوف حرية أكبر في اختيار الملابس والألوان، من دون الخوف من اختفاء أجزاء من أجسامهم أو ملابسهم خلال عمليات المعالجة الرقمية.

وتبدأ «بي بي سي» تغطيتها للمونديال من مباراة كندا والبوسنة والهرسك، حيث ستقود غابي لوغان الاستوديو برفقة المهاجم الفرنسي السابق أوليفييه جيرو، والمدافع الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز، في محاولة لإثبات أن جودة التحليل لا ترتبط بالموقع الجغرافي للاستوديو.

ويعتمد التصميم الجديد على فكرة محاكاة المدن المستضيفة، إذ يمكن للمشاهد أن يشعر وكأن المحللين يجلسون على رصيف في ميناء نيويورك أو على ضفاف نهر تشارلز في بوسطن، مع تعديل الإضاءة والأجواء لتتناسب مع توقيت المباراة وحالة الطقس في المدينة المعنية.

«آي تي في» اختارت استوديو فاخراً في حي بروكلين بنيويورك (حساب آي تي في - إكس)

ويقع الاستوديو داخل مجمع «دوك 10» في مدينة الإعلام بسالفورد، أحد أكبر المجمعات التلفزيونية في أوروبا. وتؤكد «بي بي سي» أن جميع عناصر الديكور، من الطاولات والكراسي إلى النباتات والكاميرات والإضاءة، حقيقية بالكامل، بل جرى تركيب مراوح مخفية فوق رؤوس المذيعين لمحاكاة الإحساس بالهواء الطلق وإضفاء مزيد من الواقعية على التجربة.

كما استثمرت المؤسسة في تطوير غرف المونتاج ومراكز الإنتاج المرتبطة بالاستوديو حتى تستفيد منها لاحقاً في برامج أخرى مثل برنامج «ماتش أوف ذا داي»، بدلاً من إنفاق مبالغ كبيرة على استئجار مواقع مؤقتة في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، ما زال كثيرون يرون أن التغطية يجب أن تنطلق من أرض الحدث.

الصحافي والمذيع السابق دان ووكر أشار إلى أن «آي تي في» اختارت استوديو فاخراً في حي بروكلين بنيويورك، لكنه اعتبر أن «بي بي سي» في موقف خاسر مهما فعلت. وقال إن المؤسسة كانت ستتعرض للانتقاد إذا أنفقت مبالغ كبيرة على استوديو أميركي، كما تتعرض الآن للانتقاد لأنها بقيت في بريطانيا.

غير أن كاي - جيلسكي يطرح سؤالاً مختلفاً: هل يؤثر مكان جلوس المذيعين فعلاً في تجربة المشاهد؟

ويؤكد أن «بي بي سي» لم تتخل عن الحضور الميداني، إذ لا يزال عدد من أبرز المحللين والمعلقين والصحافيين موجودين في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم آلان شيرر وداني مورفي، إلى جانب فرق التغطية والمراسلين.

وأضاف: «لا أعتقد أن الحل من الناحيتين المالية والبيئية هو إرسال الجميع إلى هناك. يجب أن ننفق أموال رسوم الترخيص بطريقة ذكية».

وتُعد هذه النقطة جوهرية في النقاش البريطاني، فالأسر البريطانية مطالبة بدفع رسم سنوي يبلغ 180 جنيهاً إسترلينياً تقريباً مقابل امتلاك جهاز تلفزيون أو مشاهدة المحتوى المباشر عبر الإنترنت، وتستخدم هذه الأموال في تمويل «بي بي سي».

وتعتمد المؤسسة على رسوم الترخيص في نحو 60 في المائة من إيراداتها السنوية التي تقترب من ستة مليارات جنيه إسترليني، في وقت تواجه فيه ضغوطاً مالية متزايدة قبل تجديد ميثاقها الملكي الذي يحدد نموذج تمويلها للعقد المقبل.

وتستعد «بي بي سي» لخفض نحو 10 في المائة من ميزانيتها، وهو ما يعادل تقريباً ألفي وظيفة، الأمر الذي يجعل قرارات الإنفاق الكبرى أكثر حساسية من أي وقت مضى.

ومع ذلك، لا يزال لينيكر يرى أن كأس العالم يستحق استثناءً خاصاً، معتبراً أن البطولة تمثل أكبر حدث تلفزيوني عالمي يتكرر كل أربع سنوات، وأن المؤسسة قادرة على تحمل تكاليف الوجود الكامل في الولايات المتحدة إذا أرادت ذلك.

لكن كاي - جيلسكي يرفض هذا الطرح، مؤكداً أن الموارد ليست بلا حدود، وأن إرسال المذيعين والمنتجين والفنيين بأعداد كبيرة إلى أميركا سيعني إنفاق مبالغ يصعب تبريرها أمام دافعي رسوم الترخيص.

ويشير مؤيدو القرار إلى أن الوفورات الحقيقية لا تأتي من بقاء المذيعين في بريطانيا فقط، بل من عدم الحاجة إلى نقل مئات الفنيين والعاملين في الإنتاج. فقد كشف روجر موزي، أحد المديرين السابقين لقطاع الرياضة في «بي بي سي»، أن المؤسسة أرسلت 437 موظفاً إلى أولمبياد بكين 2008، وهو نموذج يصعب تكراره في الظروف الحالية.

أما غابي لوغان، التي ستصبح الشهر المقبل أول امرأة بريطانية تقدم نهائي كأس العالم للرجال على شاشة التلفزيون البريطاني، فترى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل حلاً وسطاً ناجحاً.

وقالت إن اعتبارات الاستدامة والتكاليف أصبحت جزءاً أساسياً من أي قرار إنتاجي، مشيرة إلى أن النموذج نفسه استُخدم بنجاح خلال بطولة أوروبا للسيدات الأخيرة، حيث حصدت تغطية «بي بي سي» لاحقاً جائزة «بافتا».

وبينما يستمر الجدل حول مكان وجود المذيعين، تبدو المؤسسة مقتنعة بأن المشاهد يهتم أكثر بجودة التغطية والتحليل والمحتوى، لا بالمكان الذي يجلس فيه مقدم البرنامج. وفي ظل الضغوط المالية المتزايدة، ترى «بي بي سي» أن استوديو سالفورد ليس رمزاً للتقشف أو التراجع، بل محاولة لإيجاد توازن بين الإنفاق المسؤول والحفاظ على جودة التغطية في أكبر حدث كروي في العالم.

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الرياضة رياضة عالمية

ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

اختير كاي هافيرتز مهاجم آرسنال، رجل مباراة منتخب بلاده ألمانيا ضد كوراساو، التي انتهت بفوز ساحق للألمان 7 - 1 اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل هافيرتز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليساهم في تدشين بداية قوية لبطل العالم 2014، في مشواره بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن حصول هافيرتز على جائزة رجل المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده بالمونديال، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً إكوادور وكوت ديفوار.

ويطارد ألمانيا أول ألقابه منذ 12 عاماً، كما يسعى لكسر عقدة دور المجموعات التي ظلت تلاحقه في آخر نسختين من البطولة في عامي 2018 و2022.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

بينما لوّح متظاهرون بالأعلام ورفعوا لافتة خلال تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية إيران أو طردها من المنافسات الدولية، احتجاجاً على انتهاكاتها للوائح الفيفا المتعلقة بحقوق الرياضيين.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتجه الفريق إلى فندقه حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

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كأس العالم حرب إيران أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.

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