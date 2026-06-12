كريتشي قائد التشيك: التوتر لعب دوره في مواجهة كوريا الجنوبية

قال لاديسلاف كريتشي، قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم، إن الشعور بالتوتر لعب دوراً في المباراة التي خسرها الفريق أمام كوريا الجنوبية (1 - 2)، التي أقيمت فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة ببطولة كأس العالم.

وأضاف كريتشي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم: «ما زلنا نحاول الاعتياد على النهج التكتيكي».

وأضاف: «هي أيضاً أول مباراة لنا في كأس العالم منذ فترة طويلة، لذلك من الطبيعي أن يلعب الشعور بالتوتر دوراً».

وأكد: «مفتاح نجاحنا هو الحفاظ على تماسكنا الدفاعي. علينا أن نجعل الوصول إلى مرمانا صعباً قدر الإمكان على المنافسين».

ويلتقي المنتخب التشيكي في الجولة المقبلة مع منتخب جنوب أفريقيا، يوم الخميس المقبل.