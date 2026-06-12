اشتباكات عنيفة خارج أزتيكا تعكر افتتاح كأس العالم 2026

شهد محيط ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، في أول اختبار أمني كبير للبطولة التي تستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وبحسب صحيفة «التليغراف البريطانية»، وقعت المواجهات بعد انطلاق المباراة بقليل، عندما حاولت مجموعات من المحتجين الاقتراب من إحدى بوابات الملعب، ما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب التي دفعت المحتجين إلى التراجع باستخدام الدروع والتشكيلات الأمنية.

هوية المشاركين في الاشتباكات العنيفة لم تتضح بشكل كامل (أ.ف.ب)

وأظهرت مشاهد متداولة قيام محتجين ملثمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ومقذوفات مختلفة باتجاه الشرطة، فيما تعرض عدد من عناصر الأمن للإصابة خلال المواجهات. كما شوهدت شرطية وهي تنزف من إصابة في الرأس، بينما نُقل أحد رجال الأمن بسيارة إسعاف من موقع الأحداث.

وذكرت تقارير محلية أن المحتجين ألقوا حاويات نفايات وأصيصات نباتات ومقذوفات أخرى باتجاه الشرطة الخيالة، فيما استخدم بعض أفراد الأمن طفايات الحريق لتفريق مجموعات من المحتجين.

السلطات المكسيكية قد دفعت بأكثر من عشرة آلاف عنصر أمني لتأمين محيط الملعب (أ.ف.ب)

وأشارت السلطات إلى أن نحو ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات بمناطق مختلفة حول الملعب، بينهم قرابة 200 شخص ملثم انفصلوا عن مجموعات أكبر من المتظاهرين، قبل أن تتم السيطرة على الموقف بواسطة وحدات الشرطة المتخصصة.

وأكدت أمانة الأمن المدني في مكسيكو سيتي لاحقاً أن الأوضاع أصبحت تحت السيطرة قبل نهاية المباراة الافتتاحية، مشيرة إلى تنفيذ عشرات عمليات التوقيف خلال الأحداث.

كما تعرضت شاحنة متوقفة قرب الملعب لأعمال تخريب، في حين أظهرت صور من محيط أزتيكا سيارات متضررة وحرائق محدودة وأكواماً من الحطام في بعض الشوارع القريبة.

وكانت عدة منظمات وجماعات احتجاجية قد أعلنت مسبقاً نيتها تنظيم تظاهرات بالتزامن مع افتتاح كأس العالم، من بينها مجموعات تمثل عائلات المفقودين في المكسيك ونقابات معلمين تطالب بتحسين ظروف العمل.

الأمن المدني في مكسيكو سيتي لاحقاً أن الأوضاع أصبحت تحت السيطرة قبل نهاية المباراة (أ.ف.ب)

غير أن هوية المشاركين في الاشتباكات العنيفة لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.

ورغم تلك الأحداث، سادت أجواء احتفالية في معظم المناطق المحيطة بالملعب خلال الساعات التي سبقت المباراة، حيث توافد عشرات الآلاف من المشجعين للاحتفال بعودة كأس العالم إلى ملعب أزتيكا الذي استضاف مباريات مونديالي 1970 و1986.

وكانت السلطات المكسيكية قد دفعت بأكثر من عشرة آلاف عنصر أمني لتأمين محيط الملعب ومناطق المشجعين، كما أغلقت طرقاً رئيسية حول أزتيكا لمسافة تقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر بهدف منع أي محاولات لتعطيل انطلاق المباراة.

وشملت الإجراءات الأمنية أيضاً إقامة حواجز خرسانية إضافية عند المداخل الرئيسية للملعب، فيما طُلب من الجماهير الحضور قبل ساعات طويلة من موعد المباراة تحسباً لأي ازدحام أو تطورات أمنية.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تسعى فيه المكسيك إلى تقديم صورة إيجابية خلال استضافتها لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، وسط تحديات أمنية واجتماعية ظلت حاضرة في المشهد العام قبل انطلاق البطولة.