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الرياضة رياضة عالمية

المكسيك تدشن «المونديال» بافتتاح مُبهر

ترمب لن يحضر مواجهة بلاده.... و«إف بي آي» يتحدث عن «أكبر عملية في التاريخ الأميركي» لتأمين البطولة

النجمة الكولومبية شاكيرا شاركت في تقديم الحفل الموسيقي لكأس العالم (أ.ب)
النجمة الكولومبية شاكيرا شاركت في تقديم الحفل الموسيقي لكأس العالم (أ.ب)
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المكسيك تدشن «المونديال» بافتتاح مُبهر

النجمة الكولومبية شاكيرا شاركت في تقديم الحفل الموسيقي لكأس العالم (أ.ب)
النجمة الكولومبية شاكيرا شاركت في تقديم الحفل الموسيقي لكأس العالم (أ.ب)

مع دقات الطبول المكسيكية ووسط أجواء احتفالية مبهرة، افتتحت المكسيك رسمياً «كأس العالم 2026» في ملعب أزتيكا التاريخي، الذي أصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف مباريات في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة بعد موندياليْ 1970 و1986.

شهد حفل الافتتاح عرضاً بصرياً ضخماً استلهم ملامحه من حضارة الأزتيك، حيث ارتفعت نسخة عملاقة من «كأس العالم» من أرضية الملعب، في حين شارك مئات المتطوعين في لوحات فنية راقصة احتفت بتاريخ المكسيك وتنوعها الثقافي. كما تزينت أرض الملعب بعروض ضوئية ومؤثرات بصرية صاحبتها إيقاعات تقليدية وأغانٍ عكست الهوية المكسيكية. وأضفى الحفل طابعاً عالمياً بمشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى، تتقدمهم النجمة الكولومبية شاكيرا، والمُغني النيجيري بورنا بوي، إلى جانب مجموعة من الفنانين اللاتينيين الذين قدموا عروضاً جمعت بين الموسيقى الحديثة والفولكلور المحلي.

وجاء حفل التدشين ليعلن انطلاق النسخة الكبرى في تاريخ «كأس العالم» بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، في بطولةٍ تمتد عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز) المقبل.

وانطلقت منافسات «مونديال 2026»، وسط أجواء استثنائية غير مسبوقة فرضت فيها التحديات المناخية والأمنية والسياسية نفسها.

وقبيل مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حذرت توقعات الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار وعواصف رعدية، خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، مع وصول احتمالاتها إلى 80 في المائة، ما أثار مخاوف من توقف المباراة مؤقتاً، وفق اللوائح المعتمَدة في البطولة.

وكشفت تقارير أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يعتزم حضور المباراة الأولى للمنتخب الأميركي، في حين سيقود وزير الخارجية ماركو روبيو الوفد الرسمي الأميركي في اللقاء.

ورفعت السلطات الأميركية مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاته؛ إذ وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إجراءات تأمين البطولة بأنها من كبرى العمليات الأمنية في تاريخ الولايات المتحدة، مع توقع استقبال نحو ثلاثة ملايين زائر، وسط إجراءات لمواجهة تهديدات محتملة تشمل الإرهاب والمسيّرات والهجمات السيبرانية.

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هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

اختير كاي هافيرتز مهاجم آرسنال، رجل مباراة منتخب بلاده ألمانيا ضد كوراساو، التي انتهت بفوز ساحق للألمان 7 - 1 اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل هافيرتز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليساهم في تدشين بداية قوية لبطل العالم 2014، في مشواره بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن حصول هافيرتز على جائزة رجل المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده بالمونديال، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً إكوادور وكوت ديفوار.

ويطارد ألمانيا أول ألقابه منذ 12 عاماً، كما يسعى لكسر عقدة دور المجموعات التي ظلت تلاحقه في آخر نسختين من البطولة في عامي 2018 و2022.

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الرياضة رياضة عالمية

بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

بينما لوّح متظاهرون بالأعلام ورفعوا لافتة خلال تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية إيران أو طردها من المنافسات الدولية، احتجاجاً على انتهاكاتها للوائح الفيفا المتعلقة بحقوق الرياضيين.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتجه الفريق إلى فندقه حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.

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