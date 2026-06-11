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مونديال 2026: مراسم افتتاح موسيقية في مكسيكو وشاكيرا تخطف الأضواء

أعلام المكسيك وجنوب أفريقيا تتصدر مشهد حفل الافتتاح (أ.ف.ب)
أعلام المكسيك وجنوب أفريقيا تتصدر مشهد حفل الافتتاح (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: مراسم افتتاح موسيقية في مكسيكو وشاكيرا تخطف الأضواء

أعلام المكسيك وجنوب أفريقيا تتصدر مشهد حفل الافتتاح (أ.ف.ب)
أعلام المكسيك وجنوب أفريقيا تتصدر مشهد حفل الافتتاح (أ.ف.ب)

خيمت الأجواء الاحتفالية والموسيقية على حفل افتتاح كأس العالم 2026، الذي أقيم الخميس على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وكانت النجمة الكولومبية شاكيرا أبرز الحاضرين في الحفل، حيث قدمت عرضاً فنياً أمام عشرات الآلاف من الجماهير، فيما أحاط الراقصون والراقصات بمجسم عملاق لكأس العالم وسط عروض بصرية ومؤثرات ضوئية وألعاب نارية ملأت أرجاء الملعب.

الفنانة الكولومبية شاكيرا (وسط) والمغني النيجيري بورنا بوي يقدمان عرضاً فنياً خلال الحفل الذي سبق المباراة الافتتاحية (أ.ب.أ)

وانطلقت المباراة الافتتاحية عند الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي (19:06 بتوقيت غرينتش)، على أرض ملعب أزتيكا التاريخي الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، والذي استضاف نهائيي كأس العالم عامي 1970 و1986، قبل أن يخضع لأعمال تجديد واسعة استعداداً لاستضافة مباريات نسخة 2026.

الألعاب النارية تضيء سماء ملعب مكسيكو سيتي خلال حفل الافتتاح (أ.ف.ب)

واستمر الحفل لنحو عشرين دقيقة اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال «داي داي» (هيا هيا)، بمشاركة النيجيري بورنا بوي، في مزيج يجمع بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس.

وكما حدث قبل 16 عاماً، كانت شاكيرا نجمة هذا الحفل. فبعد النشيد الرسمي لمونديال جنوب أفريقيا 2010، «واكا واكا» الذي تحول إلى أغنية ناجحة، ظهرت الكولومبية، مرتدية نظارات شمسية وبذلة صفراء وتنورة بنفسجية، لتقدم أغنيتها وسط عشرات الراقصين والراقصات.

حاملو الأعلام يؤدون التحية بينما كان المغني المكسيكي أليخاندرو فرنانديز يؤدي النشيد الوطني للمكسيك (رويترز)

قبلها، تعاقبت على المسرح فرقة «مانا» المكسيكية، ومغني البوب الفنزويلي داني أوشن، وفرقة «لوس أنجليس أسوليس»، ونجم الريغيتون الكولومبي جيه بالفين، وكذلك الإسبانية-المكسيكية بيليندا، وذلك عقب لوحة افتتاحية جسدت راقصين يرتدون أزياء من السكان الأصليين، تتوجهم ريشات كبيرة، ونساء بملابس تقليدية، على إيقاع قارعي للطبول.

وقبل المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، أدى التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي النشيد الرسمي لكأس العالم، بعنوان «DNA» (دي إن إيه)، وهو مزيج من الأوبرا والموسيقى الإلكترونية من إنتاج منسق الأغاني الفرنسي دافيد غيتا.

وتشهد النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 يوليو (تموز)، مشاركة قياسية تضم 48 منتخباً، مع إقامة 104 مباريات.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يحمل كأس العالم إلى جانب الممثلة المكسيكية وسفيرة كأس العالم 2026 سلمى حايك (رويترز)

وتحتضن مكسيكو مباراة الافتتاح، فيما يقام النهائي في نيوجيرسي/نيويورك.

وقالت إنغريد أوروسكو، وهي مشجعة تبلغ 40 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها بالفعل حفلة في المكسيك». وأضاف غوستافو راميريس (19 عاماً): «إنه أمر مذهل».

المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي والمغنية وكاتبة الأغاني الكورية الجنوبية الأميركية إيجيه يقدمان عرضاً فنياً (أ.ف.ب)

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هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

اختير كاي هافيرتز مهاجم آرسنال، رجل مباراة منتخب بلاده ألمانيا ضد كوراساو، التي انتهت بفوز ساحق للألمان 7 - 1 اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل هافيرتز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليساهم في تدشين بداية قوية لبطل العالم 2014، في مشواره بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن حصول هافيرتز على جائزة رجل المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده بالمونديال، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً إكوادور وكوت ديفوار.

ويطارد ألمانيا أول ألقابه منذ 12 عاماً، كما يسعى لكسر عقدة دور المجموعات التي ظلت تلاحقه في آخر نسختين من البطولة في عامي 2018 و2022.

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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

بينما لوّح متظاهرون بالأعلام ورفعوا لافتة خلال تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية إيران أو طردها من المنافسات الدولية، احتجاجاً على انتهاكاتها للوائح الفيفا المتعلقة بحقوق الرياضيين.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتجه الفريق إلى فندقه حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.

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