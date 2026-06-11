مونديال 2026: مراسم افتتاح موسيقية في مكسيكو وشاكيرا تخطف الأضواء

خيمت الأجواء الاحتفالية والموسيقية على حفل افتتاح كأس العالم 2026، الذي أقيم الخميس على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وكانت النجمة الكولومبية شاكيرا أبرز الحاضرين في الحفل، حيث قدمت عرضاً فنياً أمام عشرات الآلاف من الجماهير، فيما أحاط الراقصون والراقصات بمجسم عملاق لكأس العالم وسط عروض بصرية ومؤثرات ضوئية وألعاب نارية ملأت أرجاء الملعب.

الفنانة الكولومبية شاكيرا (وسط) والمغني النيجيري بورنا بوي يقدمان عرضاً فنياً خلال الحفل الذي سبق المباراة الافتتاحية (أ.ب.أ)

وانطلقت المباراة الافتتاحية عند الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي (19:06 بتوقيت غرينتش)، على أرض ملعب أزتيكا التاريخي الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، والذي استضاف نهائيي كأس العالم عامي 1970 و1986، قبل أن يخضع لأعمال تجديد واسعة استعداداً لاستضافة مباريات نسخة 2026.

الألعاب النارية تضيء سماء ملعب مكسيكو سيتي خلال حفل الافتتاح (أ.ف.ب)

واستمر الحفل لنحو عشرين دقيقة اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال «داي داي» (هيا هيا)، بمشاركة النيجيري بورنا بوي، في مزيج يجمع بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس.

وكما حدث قبل 16 عاماً، كانت شاكيرا نجمة هذا الحفل. فبعد النشيد الرسمي لمونديال جنوب أفريقيا 2010، «واكا واكا» الذي تحول إلى أغنية ناجحة، ظهرت الكولومبية، مرتدية نظارات شمسية وبذلة صفراء وتنورة بنفسجية، لتقدم أغنيتها وسط عشرات الراقصين والراقصات.

حاملو الأعلام يؤدون التحية بينما كان المغني المكسيكي أليخاندرو فرنانديز يؤدي النشيد الوطني للمكسيك (رويترز)

قبلها، تعاقبت على المسرح فرقة «مانا» المكسيكية، ومغني البوب الفنزويلي داني أوشن، وفرقة «لوس أنجليس أسوليس»، ونجم الريغيتون الكولومبي جيه بالفين، وكذلك الإسبانية-المكسيكية بيليندا، وذلك عقب لوحة افتتاحية جسدت راقصين يرتدون أزياء من السكان الأصليين، تتوجهم ريشات كبيرة، ونساء بملابس تقليدية، على إيقاع قارعي للطبول.

وقبل المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، أدى التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي النشيد الرسمي لكأس العالم، بعنوان «DNA» (دي إن إيه)، وهو مزيج من الأوبرا والموسيقى الإلكترونية من إنتاج منسق الأغاني الفرنسي دافيد غيتا.

وتشهد النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 يوليو (تموز)، مشاركة قياسية تضم 48 منتخباً، مع إقامة 104 مباريات.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يحمل كأس العالم إلى جانب الممثلة المكسيكية وسفيرة كأس العالم 2026 سلمى حايك (رويترز)

وتحتضن مكسيكو مباراة الافتتاح، فيما يقام النهائي في نيوجيرسي/نيويورك.

وقالت إنغريد أوروسكو، وهي مشجعة تبلغ 40 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها بالفعل حفلة في المكسيك». وأضاف غوستافو راميريس (19 عاماً): «إنه أمر مذهل».

المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي والمغنية وكاتبة الأغاني الكورية الجنوبية الأميركية إيجيه يقدمان عرضاً فنياً (أ.ف.ب)